Де IT-шникам шукати першу роботу: корисна інфографіка

Якщо у вас немає досвіду роботи, то потрапити у сферу IT доволі складно. Але реально. Про це кажуть фахівці сервісу для пошуку роботи hh.ua | grc. Вони підготували інфографіку, де початківці можуть знайти роботу.

Ці результати зібрані на основі даних за 2019 рік. Найчастіше новачкам пропонують роботу за профілем. До теми: Скільки заробляють українські IT-фахівці: нова статистика Кого шукають 18% вакансій, де не потрібен попередній досвід роботи, – це розробники програмного забезпечення. 15% з усіх вакансій для першої роботи – служба підтримки. 15% – це вакансії у відділ продажів.



11% – адміністративний відділ. А от на посади інженерів, системних адміністраторів, фахівців з CRM-систем, аналітиків – тут значно менше пропозицій для людей без досвіду – всього 4% -6% вакансій для новачків. Як потрапити в IT Скільки готові платити новачкам 46% вакансій пропонують зарплату від 10 000 до 11 500 гривень. Це посади junior C ++ розробників, техпідтримка тощо. У 31% пропозиції вказана зарплата від 11 600 до 17 400 гривень. Це посади аналітиків CRM-систем, стажисти веб-розробки (PHP, JS), асистенти аккаунт-менеджера тощо. При цьому в 4% вакансій новачкам готові платити від 29 100 до 50 000 гривень. Така зарплата для розробників Python / Django, Angular / Frontend або співробітників техпідтримки з впевненими знаннями англійської та китайської мови. Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно