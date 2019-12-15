Де IT-шникам шукати першу роботу: корисна інфографіка

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Як потрапити в IT без доствіду / new-zealand-immigration.com

Якщо у вас немає досвіду роботи, то потрапити у сферу IT доволі складно. Але реально. Про це кажуть фахівці сервісу для пошуку роботи hh.ua | grc. Вони підготували інфографіку, де початківці можуть знайти роботу.

Ці результати зібрані на основі даних за 2019 рік. Найчастіше новачкам пропонують роботу за профілем.

До теми: Скільки заробляють українські IT-фахівці: нова статистика

Кого шукають

  • 18% вакансій, де не потрібен попередній досвід роботи, – це розробники програмного забезпечення.
  • 15% з усіх вакансій для першої роботи – служба підтримки.
  • 15% – це вакансії у відділ продажів.
     
  • 11% – адміністративний відділ.
  • А от на посади інженерів, системних адміністраторів, фахівців з CRM-систем, аналітиків – тут значно менше пропозицій для людей без досвіду – всього 4% -6% вакансій для новачків.

Як потрапити в IT

Як потрапити в IT

Скільки готові платити новачкам

  • 46% вакансій пропонують зарплату від 10 000 до 11 500 гривень. Це посади junior C ++ розробників, техпідтримка тощо.
  • У 31% пропозиції вказана зарплата від 11 600 до 17 400 гривень. Це посади аналітиків CRM-систем, стажисти веб-розробки (PHP, JS), асистенти аккаунт-менеджера тощо.
  • При цьому в 4% вакансій новачкам готові платити від 29 100 до 50 000 гривень. Така зарплата для розробників Python / Django, Angular / Frontend або співробітників техпідтримки з впевненими знаннями англійської та китайської мови.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Робота
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