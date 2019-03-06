Де найдешевший мобільний інтернет у світі: Україна в топ-4

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Де найдешевший мобільний інтернет у світі: Україна в топ-4
Де найдешевший мобільний інтернет у світі: Україна в топ-4 / Фото з відкритих джерел

Україна потрапила до переліку країн із найдешевшим мобільним інтернетом. Наша країна зайняла четверте місце після Індії, Киргизстану та Казахстану.

У Worldwide mobile data pricing оцінили вартість послуг мобільних даних у 230 країнах.

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Перше місце серед країн із найдешевшим мобільним інтернетом займає Індія. Середня ціна одного гігабайта мобільних даних тут коштує 0,26 долара.

Серед країн СНД – Киргизстан займає друге місце у рейтингу. Середній показник у цій країні – 0,27 долара. Третє місце посів Казахстан із вартістю 0,49 долара за гігабайт інтернету.

На четвертому місці – Україна. Вартість мобільного інтернету у нашій країні становить 0,51 долара за гігабайт.

Найбільш дорогі мобільні дані у Зімбабве (cередня вартість мобільного інтернету 75 доларів за гігабайт) та Греції (майже 33 доларів). Крім того, дорого користуватися мобільним інтернетом також у Швейцарії, Туркменістані, Ґренландії, Португалії та Норвегії.

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Перелік країн із найдешевшим мобільним інтернетом
 

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Теги: Новини України Техно Інтернет Гроші Статистика Індія Киргизстан Новини Казахстану
Джерело: 24 Канал
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