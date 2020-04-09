Де українці найчастіше порушують самоізоляцію: запустили карту

Міністерство цифрової трансформації розробило карту, на якій можна побачити недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону. Як відомо, після повернення в Україні люди мають відбути самоізоляцію на 14 днів.

Як розробили карту

Мапу розробили у співпраці з українськими операторами. Вони отримують дані про абонентів, що повернулися до України з-за кордону.

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При цьому міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що ці дані від мобільних операторів не містять персональної інформації про абонентів.

Отримують таку інформацію:

кількість осіб у населеному пункті, що повернулися з-за кордону;

країни та канал повернення;

кількість, яка не дотримується карантину (понад n% днів від дня повернення);

сумарна кількість інших людей, з якими контактували порушники.

Що означає карта

На основі проведеного аналізу даних визначили населені пункти, у яких мешкають люди, що повернулись з-за кордону та найменше дотримувались карантину.

Жовта позначка – 50-200 людей не дотримувались карантину.

Червона – понад 200.

При цьому у великих містах беруть дані на площі 500 на 500 метрів.

Де самоізоляцію порушують найчастіше / Facebook Михайло Федоров

Як використовують дані з мапи

Це дає змогу оцінити рівень дотримання карантину особами, що мають високий ризик бути носіями COVID-1.

На основі цього можна буде оптимізувати розміщення ресурсів у тих регіонах, де найгірший рівень дотримання. А також планувати заходи із безпеки та захисту здоров’я.

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