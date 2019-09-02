Де житимуть люди на Марсі: SpaceX показала розміщення майбутніх колоній

Компанія SpaceX продовжує активно готуватися до експедиції на Марс та надіслала запит NASA на фото ландшафтів поверхні Червоної планети. Таким чином компанія Ілона Маска планує визначити найбільш зручне місце для приземлення зорельота Starship.

Як повідомляє CNET, ознайомитися з потенційними "адресами" майбутніх марсіанських колоній вже зараз можуть всі бажаючі.

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Де може приземлитися корабль SpaceX Starship? У базі даних камери Mars Reconnaissance Orbiter HiRise є ціла низка зображень, позначених як "місце посадки для кандидатів експедиції SpaceX". Однією з головних вимог компанії до ландшафту – рівнинна місцевість і відсутність каменів.



Йммовірне місце приземлення SpaceX Starship

Одним з найкращих регіонів Марса з подібними характеристиками вважається рівнина Аркадія.

Що відомо про місію на Марс? Уже кілька років аерокосмічна компанія працює над космічним кораблем нового покоління Starship. Його прототип під назвою Starhopper недавно пройшов один із заключних етапів передпольотної випробувань, а глава SpaceX Ілон Маск впевнений, що найближчим часом людина зможе колонізувати Марс.

Пілотована експедиція на Марс попередньо запланована на 2024 рік – вже зараз NASA визначило 47 можливих посадочних місць, поблизу яких можна буде розбити перші колонії.

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Ознайомитися з великої підбіркою знімків марсіанських ландшафтів можна на офіційному сайті аерокосмічного агентства.

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