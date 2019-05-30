Death Stranding: дата виходу і трейлер гри

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Death Stranding 2019: дата виходу, трейлер гри, сюжет і актори
Death Stranding: дата виходу і трейлер гри / techradar.com

Гра Death Stranding є однією з найбільш очікуваних ексклюзивів PlayStation 4. Зараз в мережі з’явилась дата виходу Death Stranding, її опис, а також трейлер гри.

Так, зараз стало відомо, що Death Stranding вийде у продаж 8 листопада цього року.

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Опис Death Stranding

Це оригінальний екшен, в якому гравці мають відновлювати зв'язок між ізольованими містами по всій планеті. Гра створена таким чином, що усі її складові, в тому числі історія і геймплей, пронизані спільною темою об'єднання.

Трейлер Death Stranding: відео 18+

Актори, що зіграли героїв Death Stranding

Як можна побачити у трейлері, головний герой використовує предмети з футуристичного інвентарю, на ходу створюючи об'єкти. Він постійно біжить, б'ється, а також їздить на мотоциклі. Головного героя звати Сем. Його зіграв Норман Рідус – зірка дилогії "Святі з Бундока" і серіалу "Ходячі мерці".

Головний герой Death Stranding Норман Рідус

Головний герой Death Stranding Норман Рідус

Головним антагоністом гри став герой актора Мадс Мікельсен. Крім них в ролику засвітилися Гільєрмо дель Торо і французька актриса Леа Сейду.

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Теги: PlayStation Техно Ігри
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