DeepNude: що відомо про додаток, що роздягає жінок на фото

В мережі набуває популярності додаток DeepNude, яке вміє роздягати людей на фото. Цікаво, що роздягає система лише жінок. Якщо протестувати застосунок на фотографії чоловіка – він розміщує поверх штанів зображення жіночого статевого органу.

Видання Viсe вже випробувало додаток. Журналісти стверджують, що найкраще вдається роздягнути напівголих зірок.

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Фото із "голими" зірками почали з’являтись у 2017 року. Однак, зараз стало відомо, що знімки були підробленими.

DeepNude вміє роздягати лише жінок

Що відомо про розробника. Ім’я розробника додатка невідоме. Видання Vice з’ясувало, що цей розробник живе в Естонії. Він представився як Альберто і розповів, що на створення цього додатка його надихнула реклама рентгенівських окулярів, які «знімають» одяг з людей.

Додаток коштує 50 доларів

"Я технологічний ентузіаст. Я продовжую вдосконалювати свою майстерність. Кілька моїх попередніх стартапів зазнали краху, а тепер я хочу трохи заробити (додаток коштує 50 доларів)", – розповів розробник.

Він також пообіцяв, що надалі додаток зможе роздягати і чоловіків.

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