DeepNude: що відомо про додаток, що роздягає жінок на фото

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Додаток DeepNude роздягає зірок на фото - що відомо і як працює
DeepNude: додаток, що роздягає зірок

В мережі набуває популярності додаток DeepNude, яке вміє роздягати людей на фото. Цікаво, що роздягає система лише жінок. Якщо протестувати застосунок на фотографії чоловіка – він розміщує поверх штанів зображення жіночого статевого органу.

Видання Viсe вже випробувало додаток. Журналісти стверджують, що найкраще вдається роздягнути напівголих зірок.

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Фото із "голими" зірками почали з’являтись у 2017 року. Однак, зараз стало відомо, що знімки були підробленими.

DeepNude

DeepNude вміє роздягати лише жінок 

Що відомо про розробника. Ім’я розробника додатка невідоме. Видання Vice з’ясувало, що цей розробник живе в Естонії. Він представився як Альберто і розповів, що на створення цього додатка його надихнула реклама рентгенівських окулярів, які «знімають» одяг з людей.

DeepNude

Додаток коштує 50 доларів 

"Я технологічний ентузіаст. Я продовжую вдосконалювати свою майстерність. Кілька моїх попередніх стартапів зазнали краху, а тепер я хочу трохи заробити (додаток коштує 50 доларів)", – розповів розробник.

Він також пообіцяв, що надалі додаток зможе роздягати і чоловіків.

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Теги: Техно Новини Техно Додатки Інтернет
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