Dell анонсувала тонкий та надпотужний планшет Latitude 7220 Rugged Extreme: деталі

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Планшет Dell Latitude 7220 Rugged Extreme
Планшет Dell Latitude 7220 Rugged Extreme / Пресслужба Dell

Компанія Dell представила новий планшет Latitude 7220 Rugged Extreme. Ця модель є однією з найбільш тонких і потужних 12-дюймових планшетів. Також пристрій має надійний захист, тож зацікавить користувачів, що працюють в екстремальних умовах.

Характеристики. Dell Latitude 7220 Rugged Extreme оснащений FHD дисплеєм з яскравістю 1000 ніт з покриттям антивідблиску, тож із девайсом зручно буде працювати під прямими сонячними променями. Також екран є сенсорним.

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Серцем новинки став процесор Intel 10-го покоління та 2 ТБ флеш-пам’яті.

Фішки. Планшет пройшов тестування за стандартом MIL-STD-810G / H та IP-65, це означає, що він має захист від пороху, бруду та води.

Dell Latitude 7220 Rugged Extreme

Dell Latitude 7220 Rugged Extreme вражає міцністю

Також планшет успішно пройшов тест на падіння з висоти 1,2 метра та температурний тест – від мінус 30 до плюс 63 градусів за Цельсієм. Новинка отримала у комплекті додаткову подвійна батарея.

Вбудовані функції захисту і безпеки. Притсрій оснащений інфрачервоною камерею з Windows Hello, яка розпізнає обличчя і дає змогу входити в систему безпечно і просто. Доступні функції розпізнавання відбитків пальців, безконтактні зчитувачі смарт-карт.

Dell Latitude 7220 Rugged Extreme

Dell Latitude 7220 Rugged Extreme витримує роботу у будь-яких умовах

Планшет Latitude 7220 сумісний з більшістю існуючих автомобільних і настільних док-станцій для планшетних ПК Latitude Rugged Extreme і аксесуарів попереднього покоління.

Ціна. Новий планшет Latitude 7220 Rugged Extreme надійшов у продаж за ціною 1899 доларів (майже 50 тисяч гривень).

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Теги: планшети Новини Техно Dell Техно Ґаджети
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