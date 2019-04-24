Dell оновила лінійку ігрових ноутбуків

Компанія Dell представила нову лінійку ігрових ноутбуків. Моделі G5 та G7 отримали продуктивну начинку на базі найновіших мобільних процесорів Intel та відеокарт NVIDIA GeForce.

Як повідомляє The Verge, вендор також анонсував випуск просунутих модифікацій серії Alienware і бізнес-ноутбука XPS 15 з поліпшеною графікою, здатного конкурувати з геймерським рішеннями початкового рівня.

Читайте також: ASUS представила ігровий ноутбук із відеокартою NVIDIA GTX 1050: особливості та ціна

Характеристики Dell G5 і G7. В основі конфігурації Dell G5 і G7 – зв'язка з процесорів Intel 9 покоління і новітніх відеокарт NVIDIA GeForce GTX 16 серії.

У серію увійшли моделі з графічними процесорами GeForce GTX 1660 Ti та NVIDIA GTX1650 Max-Q, версії на базі високопродуктивних GPU лінійки NVIDIA GeForce RTX будуть анонсовані в червні 2019 року.

Окрім того новинки отримали дисплей з роздільною здатністю Full HD (240 Гц) або 4K в різних конфігураціях та чотиризонну клавіатуру, оснащену RGB-підсвічуванням, яке можна налаштовувати під себе.



Dell XPS 15 (2019) отримає приємні зміни в дизайні

Відзначимо, вже найближчим часом з'явиться на полицях магазинів.

Характеристики Dell Alienware m15 і m17. Dell також випустила оновлені моделі ноутбуків Alienware m15 і m17 на базі відеокарт NVIDIA GTX 1660 Ti та NVIDIA GTX 1650. Просунуті ревізії з графічними чіпами NVIDIA GeForce RTX з'являться в продажі в червні 2019 року.

Читайте також: Lenovo анонсувала ноутбук Youth Edition: особливості та ціна новинки

Характеристики Dell XPS 15. Одночасно з геймерськими пристроями компанія повідомила про майбутній реліз лептопа бізнес-лінійки Dell XPS 15 (2019) з OLED-екраном, графікою NVIDIA GeForce GTX 1650 і процесором Intel Core дев'ятого покоління. Ще одним нововведенням стане веб-камера новинки, яка перемістилася на верхню рамку дисплея.

Дата виходу та ціна. Ціна і роздрібна доступність всіх анонсованих моделей буде оголошена пізніше.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно