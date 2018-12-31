Dell після 5 років перерви повернулась на біржу

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Dell повернулась на біржу
Dell повернулась на біржу / wikipedia.org

Американська компанія Dell, відома виробництвом комп'ютерної техніки, повернула свої акції на біржу. Це трапилось після 5 років перерви.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Капіталізація Dell зараз становить близько 35 мільярдів доларів.

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Як відомо, у 2013 році засновник Dell Майкл Делл прийняв рішення про викуп всіх акцій компанії з біржі. Партнером був фонд Silver Lake, вартість угоди склала 25 мільярдів доларів. Рішення про викуп компанії Делл прийняв після погіршення фінансових показників компанії.

Однією з найбільших операцій Dell стала покупка компанії EMC за 67 мільярдів доларів. Ця компанія працювала над створенням систем зберігання даних.

Що таке Dell? Американська компанія, заснована у 1984 році. Одна із найбільших компаній з виробництва комп'ютерних систем. Dell розробляє, виготовляє, продає та обслуговує широкий набір моделей персональних комп'ютерів, ноутбуків, серверів, моніторів, пристроїв зберігання даних, мережного обладнання, КПК та іншого апаратного забезпечення.

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Теги: Техно IT-бізнес Dell
Джерело: Техно
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