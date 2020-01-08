Dell показала концепт фірмової консолі UFO: фото

Під час виставки CES 2020 компанія Dell представила калька цікавих новинок. Окрім того, корпорація повідомила, що планує вийти на ринок ігрових консолей та навіть показала свій концепт ігрової приставки UFO.

Як розповіли Техно 24 у пресслужбі Dell в Україні, новий пристрій є втіленням концептуальних розробок, тож поки він не доступний для продажу.

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Чим цікава консоль

Як відомо, у Dell має свій підрозділ Alienware, який займається створенням ігрових комп’ютерів та ноутбуків. Тож новий пристрій має поєднати потужні характеристики апаратів Alienware, але у формі портативного пристрою. Новинка має дати зможу геймерам грати улюблені комп’ютерні ігри ААА-класу, але на компактнішому апараті UFO.

На консолі UFO можна переглядати відео

Характеристики

UFO отримає 8-дюймовий екран з роздільною здатністю 1900×1200 пікселів. Він отримає знімні контролери, що дасть змогу грати в різних режимах, використовуючи його як єдину цілісну конструкцію з контролерами, прикріпленими до екрану.

На UFO можна буде дивитися відеоконтент, а також улюблені шоу і серіали. Пристрій буде під’єднатись до зовнішнього дисплею і грати за допомогою знімного контролера, або викорисовуючи мишку та клавіатуру, як на будь-якому іншому комп'ютері.

Наразі UFO недоступна для продажу

Наші команди вклали сотні, якщо не тисячі годин в дизайн і ергономіку Пристрій оснащений процесором Intel Core 10-го покоління, а також WiFi, Bluetooth і Thunderbolt для високопродуктивних ігор, роботи в мережі і підключення до мережі.

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