Dell представила нові ноутбуки Vostro для малого бізнесу
Компанія Dell розширила лінійку ноутбуків Vostro, призначену для малого бізнесу. Нові моделі отримали назви Vostro 13 5000 та Vostro 15 7000.
Про це Техно 24 повідомили у прес-службі компанії. Обидві новинки презентували під час форуму Dell Technologies World 2019.
Модель Vostro 13 5000. Це найтонший і найлегший ноутбук зі всіх моделей, створених для бізнесу. Він отримав діагональ 13 дюймів та вагу – 1,18 кг. Товщина новинки становить 14,9 мм.
Читайте також: ASUS ROG Zephyrus S GX502: представили тонкий та потужний ігровий ноутбук
Один з найтонших ноутбуків для бізнесу
Корпус виконаний з алюмінію. FHD дисплей має тристоронню тонку рамку і нову 2,7 міліметрову HD-вебкамеру. При цьому функція Waves MaxxAudio Pro покращує звук. Тобто цей ноутбук – хороший варіант для відеоконфенецій.
Vostro 15 7000. Як можна здогадатись із назви, ця модель отримала діагональ 15 дюймів. Вона теж створена у алюмінієвому корпусі з тонкою рамкою, що обрамляє FHD дисплей.
Ноутбук створений в алюмінієвому корпусі
У топовій модифікації ноутбук оснащений 6-ядерним процесором Intel Core LakeH для Core i7 та графікою NVIDIA GeForce GTX 1650.
Ціна. Новинки надійдуть у продаж з 16 травня.
- Вартість моделі 13 5000 становитиме 849 доларів (майже 23 тисячі гривень);
- Версія 15 7000 буде коштувати 1149 доларів (31 тисяча гривень).
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно