Dell представила нові ноутбуки Vostro для малого бізнесу

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Dell представила нові ноутбуки Vostro
Dell представила нові ноутбуки Vostro / Фото/ Прес-служба Dell

Компанія Dell розширила лінійку ноутбуків Vostro, призначену для малого бізнесу. Нові моделі отримали назви Vostro 13 5000 та Vostro 15 7000.

Про це Техно 24 повідомили у прес-службі компанії. Обидві новинки презентували під час форуму Dell Technologies World 2019.

Модель Vostro 13 5000. Це найтонший і найлегший ноутбук зі всіх моделей, створених для бізнесу. Він отримав діагональ 13 дюймів та вагу – 1,18 кг. Товщина новинки становить 14,9 мм.

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Vostro 13 5000

Один з найтонших ноутбуків для бізнесу 

Корпус виконаний з алюмінію. FHD дисплей має тристоронню тонку рамку і нову 2,7 міліметрову HD-вебкамеру. При цьому функція Waves MaxxAudio Pro покращує звук. Тобто цей ноутбук – хороший варіант для відеоконфенецій.

Vostro 15 7000. Як можна здогадатись із назви, ця модель отримала діагональ 15 дюймів. Вона теж створена у алюмінієвому корпусі з тонкою рамкою, що обрамляє FHD дисплей.

Vostro 15 7000

Ноутбук створений в алюмінієвому корпусі 

У топовій модифікації ноутбук оснащений 6-ядерним процесором Intel Core LakeH для Core i7 та графікою NVIDIA GeForce GTX 1650.

Ціна. Новинки надійдуть у продаж з 16 травня.

  1. Вартість моделі 13 5000 становитиме 849 доларів (майже 23 тисячі гривень);
  2. Версія 15 7000 буде коштувати 1149 доларів (31 тисяча гривень).

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Теги: Техно Ґаджети
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