Dell теж запатентувала девайс з гнучким екраном

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Патент від Dell
Патент від Dell / pingvin.pro

Схоже, компанія Dell теж вирішила і собі долучитись до тренду з гнучкими дисплеями і запатентувала схожий пристрій. При цьому девайс від Dell буде схожий на ноутбук.

Як пише видання pingvin.pro, новий патент отримав унікальний дизайн і концепцію. Пристрій буде складатися з декількох частин, що мають OLED-екрани. Також він буде використовувати шарнір для перемикання між різними форм-факторами.

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Dell

Деталей про патент наразі небагато 

Незвичний девайс може складатись із трьох чи чотирьох конфігурацій. У патенті бачимо кілька варіантів розкладання. Також бачимо, що дисплей має суцільну плівку, на кшталт OLED, яка розташована поверх складеного корпусу.Dell теж запатентувала девайс з гнучким екраном

Незвичний девайс від Dell

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Теги: Техно Ґаджети Dell
Джерело: 24 Канал
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