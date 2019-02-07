Dell теж запатентувала девайс з гнучким екраном

Схоже, компанія Dell теж вирішила і собі долучитись до тренду з гнучкими дисплеями і запатентувала схожий пристрій. При цьому девайс від Dell буде схожий на ноутбук.

Як пише видання pingvin.pro, новий патент отримав унікальний дизайн і концепцію. Пристрій буде складатися з декількох частин, що мають OLED-екрани. Також він буде використовувати шарнір для перемикання між різними форм-факторами.

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Деталей про патент наразі небагато

Незвичний девайс може складатись із трьох чи чотирьох конфігурацій. У патенті бачимо кілька варіантів розкладання. Також бачимо, що дисплей має суцільну плівку, на кшталт OLED, яка розташована поверх складеного корпусу.

Незвичний девайс від Dell

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