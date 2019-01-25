Dell випустила інтерактивну дошку: чим цікава новинка

Компанія Dell представила 75-дюймову інтерактивну дошку, що отримала назву Dell 75 4K Interactive Touch Monitor (C7520QT). Вона призначена для "освітніх цілей".

Як пише видання The Verge, інтерактивна дошка оснащена сенсорною IPS-панеллю та має роздільну здатність 4K (3840х2160 пікселів).

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Цікаво, що дисплей підтримує до 20 торкань, тож девайсом можуть користуватись одночасно кілька осіб.

Також дошка підтримує функцію Dell Screen Drop, що дає змогу легко змінювати висоту дошки за допомогою кнопок на бічній панелі. Також в панель може бути інтегрований компактний комп'ютер Dell OptiPlex Micro PC.

Висоту дошки можна регулювати

Ціна питання

А от коштуватиме така освітня інтерактивна дошка не мало. Базова версія оцінена у 5999 доларів (168 тисяч гривень). Новинка надійде в продаж у квітні цього року.

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