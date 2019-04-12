День космонавтики: чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест

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День космонавтики 2019: тест - чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію
День космонавтики 2019 / Фото з відкритих джерел

12 квітня 1961 корабель-супутник “Восток” було виведено у відкритий космос вперше в історії з людиною на борту. Пілотом корабля став радянський льотчик-космонавт Юрій Гагарін, що перетворився після цього в символ підкорення космосу і став одним з найвідоміших людей XX століття. Саме цю дату вважають Днем Космонавтики.

Відтоді людство зробило чимало відкриттів та освоїло ближній космос чи не краще ніж власну планету. Так, ми насправді багато знаємо про Сонячну систему. А зовсім недавно навіть отримали перше фото справжньої чорної діри, зроблене системою високоточних приладів об’єднаних в телескоп горизонту подій.

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А ще ми отримали фото найвіддаленішого досліджуваного об’єкта у сонячній системі, астероїда-сніговика Ultima Thule, та висадили зонд на астероїд Бенну, для того щоб зібрати ґрунт та дослідити його вже на Землі.

Другу найбільш досліджену планету сонячної системи – Марс колесить невтомний марсохід-дослідник "К’юріосіті", а його надра досліджує інший зонд-геолог InSight.

Однак єдиним місцем постійної присутності людини у відкритому космосі є Міжнародна космічна станція.

Що таке МКС? Це космічний пост людства на орбіті Землі. Вона виконує важливі чергові і дослідницькі функції. На МКС відбираються люди, здатні працювати у важких умовах без гравітації. Вахтовий метод дає змогу регулярно змінювати астронавтів, а договір NASA з провідними виробниками ракет носіїв справно поставляє транспорт для перевезення космонавтів.

На борту МКС є важливі наукові інструменти, завдяки яким можна спостерігати за космосом безпосередньо на орбітальній станції, а також проводити важливі експерименти в космічних умовах.

Техно 24 пропонує вам перевірити, який ви астронавт та чи готові до польоту на Міжнародну космічну станцію.

Пройдіть наш тест та дізнайтесь:

 

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Космос Новини Техно МКС NASA
Джерело: 24 Канал
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