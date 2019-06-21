Google випустив новий дудл до дня літнього сонцестояння

Компанія Google створила тематичний дудл до дня літнього сонцестояння, який цьогоріч припав на 21 червня. Літнє сонцестояння традиційно припадає на 20 або 21 червня. З цього моменту починається літо.

У день літнього сонцестояння сонце піднімається на найвищу точку над небосхилом. Це явище триває лише один момент, після чого з кожним днем ночі стають довшими, а дні коротшими. День, на який припадає літнє сонцестояння, є найдовшим у році. Проте варто зазначити, що це явище спостерігається сьогодні лише у північній півкулі. У південній півкулі планети сьогодні найкоротший день у році.

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З цієї нагоди компанія Google випустила святковий дудл, який натякає на те, що літо почалося. На святковому малюнку зображена планета Земля з анімованим обличчям, на Полярному колі якої розташована кокосова пальма з шизлонгом. Над планетою також можна побачити золоте сяйво. Це можна пов'язати з тим, що сьогодні у найпівнічнішій частині нашої планети денне світло триватиме усі 24 години.



Дудл від Google про день літнього сонцестояння

Для деяких українців це не лише початок літа, а й свято, адже саме з цього дня розпочинається святкування Івана Купала за язичницькими традиціями.

Цьогоріч астрономічне літо розпочинається 21 червня і закінчується 23 вересня.