День святого Валентина 2019: корисні додатки, що допоможуть знайти любов

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День святого Валентина 14 лютого - кращі додатків для знайомств
Найпопулярніші сайти знайомств / Unsplash

Чим старшими ми стаємо, тим важче нам заводити нові знайомства. Коло спілкування значно звужується. Усі близькі і явно не ті, з ким ви пішли б на побачення. А 14 лютого, у день закоханих, люди без пари відчувають себе ще більш одиноко.

Саме для таких випадків існують "dating apps". Ці додатки допомагають знайти людину, із котрою можна поспілкуватись, і навіть розпочати стосунки.

Скільки парочок познайомляться в мережі цьогоріч в День святого Валентина? Знайомства в інтренеті стали максимально популярнимими, адже так значно простіше. Не потрібно сидіти годинами у кафе і чекати з моря погоди. Кілька кліків – Ваш профіль готовий.

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 Найпопулярніші сайти знайомств

Badoo

Кількість користувачів: 340 мільйонів зареєстровано, з них 60 мільйонів активних користувачів

Плюс цього додатку в тому, що можна обирати за Вашими власними критеріями, а також є функція "Пересіклись" – це означає, що ви у найближчому радіусі до людини, котра Вас зацікавила.

І з особистого досвіду користування цим додатком скажу, що там не лише можна завести нові знайомства, а і зустріти ту людину, із котрою була давно знайома. Адже світ тісний.

Tinder

Кількість користувачів: 40 мільйонів користувачів

Цей популярний мобільний застосунок – платформа для легких і швидких зустрічей з людьми, що перебувають навколо Вашого розташування. В Україні почав працювати в 2015 році та стрімко набирає популярність.

Tinder(у) неодноразово дорікали, що він знецінює всю вартість романтичних стосунків, проте, схоже, ці 40 мільйонів користувачів так не вважають.Станом на сьогодні, за поширеністю в світі серед аналогічних застосунків Tinder поступається тільки Badoo.

GetPet

Кількість користувачів: кілька сотень 

Цей зовсім новий додаток, який запустили кілька тижнів тому. Наразі до нього долучились кілька сотень користувачів. Застосунок нагадує Tinder. Система показує тварин, якщо користувач проскролить донизу, то отримає більше інформацію про конкретну тварину. Якщо улюбленець сподобався і користувач хоче забрати його собі, то він проводить праворуч. Якщо ж тварина не припала до душі, – треба проводити ліворуч і з'являється профіль іншої собаки.

Hornet

Цей додаток орієнтований на гей-аудиторію. У ньому Вам не обов'язково мати власний акаунт, проте шанси зростають саме тоді, коли Ви заповните власний профіль і розпочнете пошуки партнера. Дослідження показали, що майже 70% одностатевих пар познайомились через мобільні застосунки, саме тому їх існування є важливим.

Редакція Техно 24 теж бажає Вам знайти кохання! Не важливо де, важливо з ким!

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Автор: Олена Кандяк
Теги: Техно День Валентина Інтернет Додатки
Джерело: Техно 24
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