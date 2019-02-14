Що подарувати на 14 лютого: цікаві ідеї ґаджетів

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Що подарувати на 14 лютого - який гаджет подарувати на День святого Валентина
Що подарувати на 14 лютого / Техно 24

14 лютого питання що ж подарувати на День Святого Валентина неабияк актуальне. І нині листівки чи квітів буде недостатньо. Техно 24 підібрав кілька цікавих ідей девайсів, які точно сподобаються вашій половинці.

Що подарувати хлопцеві на 14 лютого

Тример/Електробритва

Якщо ваш коханий носить бороду, то тример стане дуже хорошим подарунком. Адже це лише на перший погляд, борода – це демонстрація брутальності та недбалості. Насправді, для її догляду чоловіки докладають чимало зусиль. Бороди можуть відрізнятись за формою та довжиною. Тример допоможе чоловікові створити таку бороду, як він хоче.

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До речі, є також універсальні тримери, які мають насадки для підстригання волосся на голові, для бороди, а також для видалення зайвих волосків у носі.

Тример

Тример – хороший подарунок для бородатих чоловіків 

При цьому, якщо ваш чоловік не піддався модній тенденції та продовжує голити бороду щодня, то йому можна подарувати електробритву. Повірте, цей девайс значно спростить ранковий ритуал вашого коханого.

По-перше, електробритва забезпечує більш безпечне гоління та не залишає подразнень на шкірі. Також таким пристроєм позбутися волосся на обличчі є ефективніше, ніж звичайним станком. Крім того, електробритву дуже зручно брати з собою у подорож, і, власне, голитись в дорозі.

Горнятко з підігрівом

Дуже корисний девайс, особливо у цю пору року. Це може бути підставка, яка і підігріває горнятко. Більшість із таких гаджетів можуть заряджатись через порт USB. Тобто підставку можна поставити біля комп'ютера і він буде підтримувати температуру напою у комфортному градусі.

Горнятко з підігрівом

Горнятко з підігрівом покаже, що ви турбуєтесь про коханого

Також це може бути термогорня і функцією підігріву – такий девайс корисно брати на роботу.

VR-окуляри

Усі чоловіки люблять ігри. А погратись у віртуальній реальності – мрія кожного. Тож будьте певні, такий подарунок не залишить вашого коханого байдужим.

VR-окуляри

Про таку "забавку" мріє кожен чоловік 

Ці окуляри можуть бути для смартфонів. Так, роль екрана відіграє дисплей мобільного пристрою, який вставляється в корпус. Тож якщо ваш чоловік віддає перевагу іграм та відео на смартфоні – то обирайте саме ці VR-окуляри.

Хоча глибше занурення у віртуальну реальність подарують окуляри, що працюють із ПК. Якщо коханий багато часу проводить саме за комп'ютером – тоді це те, що потрібно.

Що подарувати дівчині на 14 лютого

Вирівнювач

Кожна дівчина любить експерименти із зачіскою. Тож подарувати випрямляч – дуже хороша ідея. Адже більшість сучасних моделей не лише вирівнюють волосся, а ще й можуть зробити кучері. Те що треба для мінливих забаганок дівчат.

Нині на ринку є велике різноманіття вирівнювачів для волосся, тож як обрати модель, яка підійде вашій коханій – читайте у матеріалі "Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати".

via GIPHY

Розумний годинник

Цей гаджет не лише може рахувати кроки чи моніторити сон, але й виконувати ряд розумних функцій – отримувати повідомлення, програвати музику, дзвонити, здійснювати безконтактну оплату тощо. Тож для сучасної активної дівчини такий девайс дуже знадобиться.

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Крім того, деякі моделі як моделі Apple або Samsung, які окрім цікавих функцій мають ще й стильний дизайн. Наприклад, південнокорейська компанія минулого року випустила спеціальну модель Galaxy Watch для жінок. Девайс отримав рожевий ремінець, менші розміри (ніж "чоловіча" версія) та корпус у рожевому золоті. Виглядає дуже стильно.

Galaxy Watch

Galaxy Watch виглядає дуже жіночно

Смартваги

У кожної дівчини є "пунктик" щодо власної ваги. Спеціальні розумні ваги допоможуть контролювати вагу та підтримувати тіло у формі.

За допомогою спеціального додатку вага синхронізується зі смартфоном та допомагає відстежувати щоденні коливання вашої ваги та інші фізіологічні дані. Окрім того, додаток може надати звіт про стан здоров'я, а також рекомендації щодо його поліпшення.

Смартваги

Ваги не лише контролюють фігуру, але й можуть давати поради

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

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Теги: День Валентина Техно Ґаджети Розумний годинник
Джерело: Техно 24
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