Детальні характеристики процесора Qualcomm Snapdragon 765 опублікували в мережі

Компанія Qualcomm представила новий процесор для смартфонів середнього цінового сегменту – Snapdragon 765. Тепер компанія опублікувала детальні характеристики 7-нонометрового чіпа, який на ринок вийде одразу в двох конфігураціях.

Ключові характеристки

До теми: Виробники розповіли про свої перші смартфони із новими процесорами Qualcomm

Восьмиядерний процесор представлений ​​одним високопродуктивним ядром Kryo 475 Prime з максимальною тактовою частотою 2,3 ГГц (2,4 ГГц для Snapdragon 765G), одним Kryo 475 (2,2 ГГц) і шістьма енергоефективними ARM Cortex-A55 (1,8 ГГц).

Графічний процесор Adreno 620, за запевненням компанії, на 20% продуктивніше попередника Adreno 618, яким комплектується чіп Snapdragon 730.

Максимальний об'єм оперативної пам'яті, який може бути встановлений в смартфон, побудований на базі Snapdragon 765, становить 12 ГБ (2133 МГц). Додатково чіп підтримує технологію швидкої зарядки QuickCharge 4+ потужністю до 27 Вт.



Перші смартфони на базі Qualcomm Snapdragon 765 з'являться на початку 2020 року

Snapdragon 765 підтримує дисплеї з роздільною здатністю QHD+ з частотою 60 Гц або Full HD+ з частотою 120 Гц. Також процесор сумісний з сенсорами камер, які мають роздільну здатність до 192 Мп і підтримує запис HDR-відео з роздільною здатністю 4K.

У новому чіпі використовується п'яте покоління движка AI Engine з функціями розпізнавання та обробки зображень в реальному часі.

Читайте також: Qualcomm представила перший у світі сканер відбитків для двох пальців: що про нього відомо

Підтримка 5G

Нова платформа включає вбудований модем X52 5G. Він сумісний з мережами попереднього покоління і підтримує 5G-діапазон менше 6 ГГц, а також міліметровий діапазон. Максимальна теоретична пропускна здатність при завантаженні даних становить 3,7 Гбіт/с.

Повну інформацію про характеристики Snapdragon 765 Qualcomm опублікувала на своєму офіційному сайті.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно