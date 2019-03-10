Детальні характеристики смартфона OnePlus 7 з'явились в мережі

У другому кварталі, за даними інсайдерів, відбудеться презентація смартфона OnePlus 7. Не чекаючи анонсу флагмана, один із мережевих рітейлерів повністю розсекретив технічні характеристики смартфона.

Характеристики. Як повідомляє GSMArena, "серцем" пристрою став процесор Qualcomm Snapdragon 855. До складу чіпа входять 8 обчислювальних ядер Kryo 485 з тактовою частотою до 2,84 ГГц. Обробкою графіки зайнятий потужний прискорювач Adreno 640.

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Об'єм оперативної пам'яті LGBPDDR4x досягає 12 ГБ. Місткість флеш-накопичувача UFS 2.1 – 128 ГБ або 256 ГБ. За живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 4000 мАг.

Дисплей та камери. Екран розміром 6,5 дюйма по діагоналі захищений від пошкоджень міцним склом Corning Gorilla Glass 6.



Ймовірне зображення OnePlus 7

Фронтальна камера виконана у вигляді висувного модуля-перископа з 16-мегапіксельним сенсором. На задній частині корпуса розташована потрійна камера: її конфігурація, якщо опубліковані дані вірні, передбачає використання датчиків з 48 Мп, 20 Мп і 5 Мп.

Ціна. Що стосується ціни, то наводиться цифра в 569 доларів (близько 15 000 гривень), правда, не ясно, про який об'єм пам'яті йде мова.

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