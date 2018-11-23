Детальні характеристики та фото нового смартфона від ASUS "засвітили" в мережі

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ASUS ZenFone Max Pro M2: фото, характеристики, дата перезентації
ASUS ZenFone Max Pro M2: фото, характеристики, дата перезентації / Фото з соцмереж

Незадовго до офіційного анонсу смартфона ASUS ZenFone Max Pro M2 в мережі з'явилися детальні характеристики новинки та відео, яке детально демонструє дизайн пристрою. Проте відео швидко видалили, але компанія офіційно анонсувала девайс у себе в Twitter-акаунті.

Про це повідомляє 4PDA.

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На офіційній сторінці ASUS Indonesia в Twitter зазначається, що ZenFone Max Pro M2 представлять вже в грудні. Написи, які супроводжують банер, повідомляють про велику ємність акумулятора і високу продуктивності процесора, а зображення смартфона обрізане і приховує третій об'єктив основної камери.

Однак завдяки скріншотам інсайдерського огляду на YouTube-каналі GadgetsNow стало ясно, що апарат отримав всього два сенсора тильного фотомодуля з роздільною здатністю 12 (f / 1.8) + 5 Мп і розміром пікселя 1,25 мкм. Під подвійною камерою розташувався LED-спалах. Одиночна фронталка обзавелася сенсором на 13 Мп (f / 2.0).

ASUS ZenFone Max Pro M2
ASUS ZenFone Max Pro M2 отримає подвійну основну камеру

Засвітилися на відео й інші характеристики пристрою. Новинка отримала IPS-дисплей з роздільною здатністю 2220 x 1080 пікселів і співвідношенням сторін 19: 9.

ASUS ZenFone Max Pro M2
Характеристики камер смартфона ASUS ZenFone Max Pro M2

Додатково екран прикритий захисним склом Corning Gorilla Glass 6. Сканер відбитків пальців розташувався по центру задньої кришки корпусу.

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Усередині апарату імовірно встановлений процесор Snapdragon 660, 6 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 64 ГБ. Ємність акумулятора, з підтримкою технології швидкої зарядки Quick Charge 3.0, за наявною інформацією, становить 5 000 міліампер годин.

ASUS ZenFone Max Pro M2
ASUS ZenFone Max Pro M2 отримає виріз в дисплеї

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ASUS ZenFone Max Pro M2

  • ДисплейТип: IPS
    Роздільна здатність: 2220 x 1080 пікселів
  • ПроцесорSnapdragon 660
  • ВідеопроцесорAdreno 512
  • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ
    Вбудована: 64/128 ГБ
  • КамераОсновна: 12 + 5 МП
    ​Фронтальна: 13 Мп
  • Акумулятор5 000 мАг

 

Зазначимо, офіційний анонс ASUS ZenFone Max Pro M2 запланували на 11 грудня.

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Теги: Техно Смартфони Asus
Джерело: Техно
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