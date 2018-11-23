Детальні характеристики та фото нового смартфона від ASUS "засвітили" в мережі

Незадовго до офіційного анонсу смартфона ASUS ZenFone Max Pro M2 в мережі з'явилися детальні характеристики новинки та відео, яке детально демонструє дизайн пристрою. Проте відео швидко видалили, але компанія офіційно анонсувала девайс у себе в Twitter-акаунті.

Про це повідомляє 4PDA.

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На офіційній сторінці ASUS Indonesia в Twitter зазначається, що ZenFone Max Pro M2 представлять вже в грудні. Написи, які супроводжують банер, повідомляють про велику ємність акумулятора і високу продуктивності процесора, а зображення смартфона обрізане і приховує третій об'єктив основної камери.

Однак завдяки скріншотам інсайдерського огляду на YouTube-каналі GadgetsNow стало ясно, що апарат отримав всього два сенсора тильного фотомодуля з роздільною здатністю 12 (f / 1.8) + 5 Мп і розміром пікселя 1,25 мкм. Під подвійною камерою розташувався LED-спалах. Одиночна фронталка обзавелася сенсором на 13 Мп (f / 2.0).



ASUS ZenFone Max Pro M2 отримає подвійну основну камеру

Засвітилися на відео й інші характеристики пристрою. Новинка отримала IPS-дисплей з роздільною здатністю 2220 x 1080 пікселів і співвідношенням сторін 19: 9.



Характеристики камер смартфона ASUS ZenFone Max Pro M2

Додатково екран прикритий захисним склом Corning Gorilla Glass 6. Сканер відбитків пальців розташувався по центру задньої кришки корпусу.

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Усередині апарату імовірно встановлений процесор Snapdragon 660, 6 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 64 ГБ. Ємність акумулятора, з підтримкою технології швидкої зарядки Quick Charge 3.0, за наявною інформацією, становить 5 000 міліампер годин.



ASUS ZenFone Max Pro M2 отримає виріз в дисплеї

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ASUS ZenFone Max Pro M2 Дисплей Тип: IPS

Роздільна здатність: 2220 x 1080 пікселів

Тип: IPS Роздільна здатність: 2220 x 1080 пікселів Процесор Snapdragon 660

Snapdragon 660 Відеопроцесор Adreno 512

Adreno 512 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 64/128 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 64/128 ГБ Камера Основна: 12 + 5 МП

​Фронтальна: 13 Мп

Основна: 12 + 5 МП ​Фронтальна: 13 Мп Акумулятор5 000 мАг

Зазначимо, офіційний анонс ASUS ZenFone Max Pro M2 запланували на 11 грудня.

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