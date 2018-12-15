Девайс дня: LG готує систему виробництва пива

Компанія LG готує дуже цікавий девайс для кухні – систему виробництва крафтового пива – LG HomeBrew. Вона працюватиме за принципом кавоварки.

Про це повідомляє The Verge.

Цей цікавий девайс обіцяють представити під час CES 2019 у Лас-Вегасі.

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Як повідомляють розробники, у системі вдалось автоматизували весь процес приготування пива: від ферментації, газування і витримування до подачі і очищення. Приготувати напій можна, всього натиснувши одну кнопку.

Пристрій використовує одноразові капсули, які містять солод, дріжджі, хмелеві масло і ароматизатор.

Домашня пивоварня

Окрім того, пристрій має спеціальний додаток для Android і iOS. У ньому можна буде стежити за статусом HomeBrew і етапами приготування пива.

Як повідомили інженери, пристрій зможе приготувати п'ять сортів пива: американський IPA, американський блідий ель, англійську стаут, бельгійський Witbier і сухий чеський Pilsner.

Інформації про ціну поки немає.

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