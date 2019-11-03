Девайс дня: розумна подушка від Xiaomi зі стереодинаміками, масажером та Bluetooth

Оригінальні девайси для повсякденного використання — це вже фішка китайського виробника Xiaomi. Однак, коли ми думаємо, що нас вже нічим не здивуєш, компанія випускає черговий незвичний продукт.

Як передає видання gagadget.com, цього разу виробник випустив «розумну» подушку. Продукт представлений на платформі для спільнокошту.

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Деталі. Новий продукт доступний у двох моделях: жіноча (60×34×7 см) і чоловіча (60×34×10 см). Як запевнив виробник, подушка на 93% складається із натурального латексу.

Також у центрі подушка має невелике заглиблення для шиї.

Подушка може моніторити сон

Розумні фішки. У подушку вмонтували грілку, яка працює у 6 режимах (в діапазоні 38-53 градусів Цельсія). Також цей девайс має масажер і спеціальні імпульсні випромінювачі, які збільшують кровообіг (вони працюють з частотою до 1000 Гц). Інженери переконують — це допомагає знімати стрес. При цьому ці імпульси нешкідливі для людини.

Також розумна подушка отримала вбудовані стереодинаміки, які передають звук за допомогою вібрацій. Крім того, девайс оснащений функцією моніторингу сну і вбудованим Bluetooth. Завдяки йому, подушку можна підключити до смартфону.

Є жіноча і чоловіча версії

Ціна. Розумна подушка оцінена у 42 долари (трохи більше тисячі гривень). Новинка надійде у продаж 14 грудня.

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