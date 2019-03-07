Деякі фішки Samsung Galaxy S10 можуть вдарити по бюджету користувача

Блогер Зак Нельсон, більше відомий під ніком JerryRigEverything, розібрав новий флагман Galaxy S10. В результаті він виявив кілька деталей, що можуть зробити його експлуатацію доволі коштовною.

Сканер. Одна із фішок Galaxy S10, на яку звернули увагу розробники, це унікальний на ринку сканер відбитків пальців. Він вбудований у дисплей і є ультразвуковим, тобто виконує об'ємне зчитування відбитків пальців.

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Однак, як стверджує блогер, сканер зміщений на 4 міліметри вліво, хоча в Samsung наголосили, що він буде розташований чітко по центру екрана. З одного боку, такий сканер буде зручнішим для людей, що тримають смартфон у правій руці. Та для шульги він буде дуже незручним.

До речі, сам сканер склеєний з основою дисплея. Тож якщо користувач хоче змінити дисплей (наприклад, якщо він зламався), тоді треба буде замінити весь екран.

Порт USB-C. Як з’ясував блогер, інженери з’єднали цю деталь та зробили її захищеною від механічних пошкоджень. Та з іншого боку, якщо сам порт вийде з ладу, то його заміна теж коштуватиме дуже дорого. Хоча раніше така заміна обходилась користувачеві доволі дешево.

Блогер розібрав Galaxy S10: відео

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