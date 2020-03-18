Деякі ігрові релізи можуть вийти значно пізніше через коронавірус

Схоже, час карантину та самоізоляції через пандемію коронавірусу Covid-19 лише позитивно вплине на ігрову індустрію. Однак, деякі прогнози журналістів вказують на те, що низку важливих релізів року можуть відкласти на невизначений термін.

Які ігри опинились в зоні ризику та чому

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Найавторитетніший інсайдер індустрії Джейсон Шрайєр заявив, що значущі ігри, релізи яких заплановані на березень і квітень, напевно вийдуть в термін, але інші, в тому числі The Last of Us Part II, вже в зоні ризику.

Not the most important thing in the world right now, but it won't be too much longer before the Covid-19 video game delays start. Games that are planned for this month and maybe April should be fine, but after that all bets are off — Jason Schreier (@jasonschreier) March 16, 2020

В першу чергу це пов'язано з переходом на віддалену роботу сторонніх організацій – студіям буде складніше отримати потрібні сертифікати і вікові рейтинги, а також домовитися про виробництво фізичних копій тайтлів і їх доставку рітейлерам.

Реліз ігрових приставок

На питання про можливі затримки у виробництві PlayStation 5 і Xbox Series X Шрайєр відповів неоднозначно. Він вважає, що все буде залежати від економічної ситуації в світі до кінця року.

Успіх ігор черех пандемію

Єдине, в чому редактор Kotaku повністю впевнений, – величезний успіх Animal Crossing, яка виходить вже 20 березня й ідеально підходить для того, щоб провести час вдома.

Трейлер гри Animal Crossing – дивіться відео

Через коронавірус скасовують події

Зауважимо, коронавірус Covid-19 вже став причиною скасування низки ігрових виставок та інших заходів. У тому числі організатори E3 2020 вирішили не проводити конференції в цьому році – компанії постараються перенести їх в онлайн. Детальніше про сказовані заходи ви можете дізнатися із нашого матеріалу.

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Також через пандемію безліч студій перейшло в режим віддаленої роботи; в їх числі навіть гіганти на кшталт Rockstar Games і CD Projekt RED.



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Що важливо знати про Covid-19 в Україні та світі

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія. Там хворобу виявили в 31 506 людей, а померло від неї 2 503 хворих. На території Україні уже зафіксували 14 лабораторно підтверджених випадків зараження небезпечним вірусом, 2 із них виявився летальним.

Covid‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 7 865 людей, загалом захворіли 194 873 людей (дані станом на ніч 17 березня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 80 840 людей одужали від коронавірусу.

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