Samsung проводитиме безкоштовну дезінфекцію смартфонів: послуга доступна в Україні

Компанія Samsung запропонувала власникам мобільних пристроїв лінійки Galaxy послугу з дезінфекції смартфонів. Зазначається, що послугою можуть скористатися власники будь-яких смартфонів цієї лінійки, а також навушників та смарт-годинника. Послуга також працюватиме і в Україні.

Послуга, про яку йде мова, називається Galaxy Sanitizing, поширюється вона на пристрої власного виробництва Samsung, однак у секції запитань та відповідей зазначається, що скористатися нею зможуть користувачі будь-якого мобільного пристрою, повідомляє Sammobile.

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Де можна скористатися послугою Galaxy Sanitizing

Наразі програма діє в 19 країнах світу, в тому числі і в Україні, і послуга в її рамках надається абсолютно безкоштовно. Найближчим часом Galaxy Sanitizing з'явиться ще у 25 країнах. Щоб скористатися нею, необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру Samsung або в фірмовий магазин Samsung Experience Store.

Техно 24 звернулися в центр підтримки користувачів Samsung та отримали перелік сервісних центрів, які надаватимуть цю послугу. Отож скористатися програмою Galaxy Sanitizing можна в таких містах:

Дніпропетровськ – Альва-Сервіс

Запоріжжя – Рома-Сервіс

Івано-Франківськ – Західполітех Івано-Франківськ

Київ – МТІ Технічний центр;

Київ – Гратіс-Хрещатик;

Київ – МТІ Сервіс Плаза;

Київ – МТІ Сервіс (Лесі Українки);

Кривий Ріг – МТІ Сервіс Кривий Ріг;

Львів – Маркет-Л;

Одеса – Пальміра Сервіс;

Харків – Веском-Сервіс.

Залишається питання, чи працюватимуть сервісні центри на час проведення карантину. У компанії зазначили, що наразі сервісні центри таки працюватимуть за стандартним розкладом без будь-яких змін.

Як проходить знезараження смартфона

На відміну від Apple яка рекомендує обробляти смартфони ізопропіловим спиртом або серветками Clorox, Samsung заявила, що краще взагалі не використовувати для чищення ніяких хімічних розчинів і абразивних речовин, оскільки це може пошкодити корпус оброблюваного пристрою або стерти оліофобне покриття, нанесене на екран.

Але, оскільки зовсім відмовлятися від дезінфекції не можна, корейці провели безліч дослідів і в кінцевому підсумку прийшли до того, що будуть обробляти фірмову техніку ультрафіолетовим випромінюванням. Для цього Samsung довелося закупити спеціальне обладнання і забезпечити ним сервісні центри та магазини.



Дезинфікуватимуть пристрої у спеціальних боксах

За словами представників Samsung, ультрафіолетове випромінювання якісно видаляє бактерії та інші мікроорганізми з поверхні пристроїв і абсолютно безпечне для їх роботи. Щоправда, уточнюють в компанії, через конструктивні особливості деяких ґаджетів бренду ефективність видалення бактерій може бути нижчою, ніж на інших.

Саме тому Samsung попереджає, що стовідсоткове очищення від мікробів і вірусів не гарантовано, однак обробка ультрафіолетом, по-перше, більш безпечна, ніж самостійна чистка, а, по-друге, все одно дає кращий результат, ніж якби пристрій взагалі не піддавався очищенню.

Samsung закликала співробітників працювати з дому через падемію COVID-19

Водночас компанія настійно рекомендувла своїм співробітникам "за можливості" перейти на віддалений режим роботи через поширення нової коронавірусної інфекції.

Цей крок є частиною широкого комплексу заходів, які приймає компанія, щоб знизити ризик зараження співробітників коронавірусів COVID-19 і мінімізувати його вплив на бізнес. Такий висновок випливає з документів, з якими вдалося ознайомитися Bloomberg.

Згодом представник компанії підтвердив цю інформацію агентству. За останній місяць Samsung була змушена тричі закривати свій завод в південнокорейському місті Кумі на кілька днів після виявлення COVID-19 у одного з працівників.



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