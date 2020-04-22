Diia Company: Мінцифра запустило сайт державної IT-компанії
Міністерство цифрової трансформації України запустило сайт державної IT-компанії Diia Company. Тут можна знайти інформацію про цифрові продукти, над якими працює IT-команда міністерства.
Про запуск Diia Company повідомили на офіційному Telegram-каналі порталу "Дія".
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Яку інформацію можна знайти на сайті
На сайті Diia Company можна знайти інформацію про цифрові продукти, над якими працює IT-команда Мінцифри. А також можна побачити структуру компанії та підхід до роботи.
Якщо ж ви шукаєте роботу та хотіли б приєднатись до команди Diia Company, то на сайті можна побачити перелік актуальних вакансій.
На Diia Company є перелік актуальних вакансій / Скріншот
Що відомо про Diia Company
У лютому Міністерство цифрової трансформації запустило першу державну IT-компанію. Команда займається діджиталізацією державних послуг. Зокрема, компанія працює над порталом та застосунком "Дія", а також з усіма електронними послугами, репозитарієм замовлених державних послуг та системою моніторингу якості роботи ЦНАПів.
"Ми працюємо над вдосконаленням електронного урядування та розвиваємо все інформаційне суспільство. Наша мета – легке та зручне життя українців. Ми залучимо всю Україну до цифровізації, щоб згодом усі адмінпослуги для громадян та бізнесу були онлайн", – кажуть у Diia Company.
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