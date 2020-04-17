Динамічну Just Cause 4 і пригодницьку Wheels of Aurelia роздають безкоштовно і назавжди
Тиждень закінчується, а отже прийшов час для свіжої роздачі в сервісі цифрової дистрибуції Epic Games Store. На зміну детективу Sherlock Holmes: Crimes and Punishments і стімпанк-горрору Close to the Sun прийшли не менш видатні тайтли: барвистий квест про Італію кінця 70-х і шалений екшн про пригоди агента Ріко Родрігеса.
Нові безкоштовні ігри можна знайти на головній сторінці магазину Epic Games Store.
До теми Gameloft роздає безкоштовний набір з 30 класичних ігор для Android на честь ювілею студії
Деталі роздач
Хедлайнером роздачі, звичайно ж, стала Just Cause 4 – заключна частина історії про нічний кошмар всіх диктаторів бананових республік, агента Ріко Родрігеса. Цього разу герой кинув виклик військовій організації "Чорна рука", протистояти якій він буде в острівній державі Соліс. На жаль, гра була досить прохолодно сприйнята як критиками, так і геймерами.
Трейлер Just Cause 4:
Другою грою в добірці стала суміш квесту й візуальної новели Wheels of Aurelia, дія якої розгортається в Італії 1978 року. Головна героїня, Лелль, їде до Франції і дорогою зустрічає безліч цікавих подорожніх, з якими веде задушевні (і не дуже) бесіди. Геймери повинні керувати автомобілем і вибирати репліки для діалогів.
Трейлер Wheels of Aurelia:
Щоб додати в свою бібліотеку бойовик Just Cause 4, досить пройти за цим посиланням і натиснути кнопку "Отримати". Щодо Wheels of Aurelia, то її можна забрати тут – процедура та ж. Акція триватиме до 18:00 23 квітня.
Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно
Читайте також
-
Gameloft роздає безкоштовний набір з 30 класичних ігор для Android на честь ювілею студіїсьогодні , 09:10
-
Sony випускатиме PlayStation 5 обмеженим тиражем перший рік – Bloombergсьогодні , 12:30
-
Google "оголосила війну" прихованим підпискам в Android-додаткахсьогодні , 10:12
-
Як обрати очищувач повітря: практичні порадисьогодні , 15:35
-
Lenovo презентувала в Україні ноутбуки ThinkPad E14 та E15 для малого та середнього бізнесусьогодні , 11:50
-
Apple оголосила неочікувану ціну на нові відеокарти для Mac Pro 2019сьогодні , 14:27