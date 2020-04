Динамічну Just Cause 4 і пригодницьку Wheels of Aurelia роздають безкоштовно і назавжди

Just Cause 4 віддають безкоштовно / Скріншот

Тиждень закінчується, а отже прийшов час для свіжої роздачі в сервісі цифрової дистрибуції Epic Games Store. На зміну детективу Sherlock Holmes: Crimes and Punishments і стімпанк-горрору Close to the Sun прийшли не менш видатні тайтли: барвистий квест про Італію кінця 70-х і шалений екшн про пригоди агента Ріко Родрігеса.