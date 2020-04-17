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Динамічну Just Cause 4 і пригодницьку Wheels of Aurelia роздають безкоштовно і назавжди

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Just Cause 4 віддають безкоштовно / Скріншот

Тиждень закінчується, а отже прийшов час для свіжої роздачі в сервісі цифрової дистрибуції Epic Games Store. На зміну детективу Sherlock Holmes: Crimes and Punishments і стімпанк-горрору Close to the Sun прийшли не менш видатні тайтли: барвистий квест про Італію кінця 70-х і шалений екшн про пригоди агента Ріко Родрігеса.

Нові безкоштовні ігри можна знайти на головній сторінці магазину Epic Games Store

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Деталі роздач

Хедлайнером роздачі, звичайно ж, стала Just Cause 4 – заключна частина історії про нічний кошмар всіх диктаторів бананових республік, агента Ріко Родрігеса. Цього разу герой кинув виклик військовій організації "Чорна рука", протистояти якій він буде в острівній державі Соліс. На жаль, гра була досить прохолодно сприйнята як критиками, так і геймерами.

Трейлер Just Cause 4:

Другою грою в добірці стала суміш квесту й візуальної новели Wheels of Aurelia, дія якої розгортається в Італії 1978 року. Головна героїня, Лелль, їде до Франції і дорогою зустрічає безліч цікавих подорожніх, з якими веде задушевні (і не дуже) бесіди. Геймери повинні керувати автомобілем і вибирати репліки для діалогів.

Трейлер Wheels of Aurelia:

Щоб додати в свою бібліотеку бойовик Just Cause 4, досить пройти за цим посиланням і натиснути кнопку "Отримати". Щодо Wheels of Aurelia, то її можна забрати тут – процедура та ж. Акція триватиме до 18:00 23 квітня.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Ігри
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