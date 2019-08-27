"Дірка" чи "крапля": який дизайн дисплея смартфона найбільше подобається користувачам

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Який дизайн дисплея смартфона найбільше подобається користувачам
Який дизайн дисплея смартфона найбільше подобається користувачам / unsplash

Смартфони із краплевидними вирізами та "дірками" для селфі-камер в дисплеях вже стали мейнстрімом. Компанія Xiaomi вирішила провести опитування серед користувачів, аби визначити їх уподобання стосовно методу розміщення фронтальних камер.

Результати опитування. Як повідомляє Ithome, віце-президент Xiaomi і глава бренду Redmi Лю Вейбін провів в мережі опитування – який варіант дисплея користувачі воліли б бачити в своїх смартфонах.

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На вибір він запропонував три варіанти: краплевидний виріз, "дірка" в екрані або висувна камера.

Виявилося, що врізану в дисплей камеру хочуть бачити трохи більше 10% користувачів, а за "краплю" проголосувало 16,9% опитаних. Переважну більшість голосів отримав варіант з висувним селфі-модулем –71,0% або 5 200 осіб.


Результати опитування

Redmi Note 8 Pro отримає інший дизайн? Ранні витоки вже продемонстрували, що Redmi Note 8 Pro отримає саме краплевидний виріз для фронталки. Можливо, компанія врахує думку користувачів при створенні наступної моделі популярної лінійки смартфонів.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Xiaomi Redmi
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