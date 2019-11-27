Дискету для Apple Macintosh оцінили в 7 500 доларів

158
Дискету для Apple Macintosh оцінили в 7 500 доларів / unsplash

Наразі користувачі дедалі рідше використовують фізичні носії інформації, такі як флешки чи диски, а про використання дискет і годі говорити. Проте все ж є деякі ентузіасти, які готові викласти тисячі доларів за раритетний накопичувач, особливо якщо він став частиною історії іменитої компанії.

Торговий майданчик RR Auction виставив на продаж дискету з системним програмним забезпеченням для Macintosh, повідомляє 9to5mac.

До теми: Apple показала святкову рекламу iPad: зворушливе відео

Фішкою дискети став не тільки вміст: до її зовнішньому вигляду в прямому сенсі доклав руку засновник Apple Стів Джобс.


Дискета для Apple Macintosh із підписом Стіва Джобса

Незважаючи на поважний вік товару, його прогнозована ціна склала значні 7 500 доларів, а сума поточних ставок досягла 8 000 доларів. Причиною такого ціноутворення став особистий підпис колишнього глави корпорації на корпусі накопичувача.

Флоппі-диск Macintosh System Tools Version 6.0, підписаний чорним фломастером. В хорошому стані, чорнила злегка розмазані. Дуже привабливий формат рідкісного підпису Джобса, який неохоче залишав автографи – він часто відповідав відмовою на прохання колекціонерів,
– повідомляється в описі лота.

Бажаючим взяти участь в торгах організатори аукціону пропонують вислати лист, який засвідчує автентичність лота. Аукціон триватиме до 4 грудня – фанати Apple і просто збирачі рідкісних колекційних предметів ще можуть поборотися за право покупки раритетної дискети.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Яка фракція найбільше прогулює роботу в Раді
27 листопада
5072
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Apple Новини Техно Інтернет Стів Джобс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чорна п'ятниця 2019 на AliExpress: які товари придбати зі знижками
27 листопада 18:04 Чорна п'ятниця 2019 на AliExpress: які товари придбати зі знижками
Анастасія Можаровська 1292
Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
27 листопада 14:07 Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
Анастасія Можаровська 7193
Чорна п'ятниця в Україні: магазини техніки, де можна купити товар зі знижкою
27 листопада 12:33 Чорна п'ятниця в Україні: магазини техніки, де можна купити товар зі знижкою
Ірина Полицька 3080
Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
26 листопада 10:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 3272
Цікаві факти про МКС: як створювали дослідницький бастіон людства у космосі
24 листопада 21:27 Цікаві факти про МКС: як створювали дослідницький бастіон людства у космосі
Михайло Года 750
Новини
Більше новин
Залиште відгук