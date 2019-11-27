Дискету для Apple Macintosh оцінили в 7 500 доларів

Наразі користувачі дедалі рідше використовують фізичні носії інформації, такі як флешки чи диски, а про використання дискет і годі говорити. Проте все ж є деякі ентузіасти, які готові викласти тисячі доларів за раритетний накопичувач, особливо якщо він став частиною історії іменитої компанії.

Торговий майданчик RR Auction виставив на продаж дискету з системним програмним забезпеченням для Macintosh, повідомляє 9to5mac.

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Фішкою дискети став не тільки вміст: до її зовнішньому вигляду в прямому сенсі доклав руку засновник Apple Стів Джобс.



Дискета для Apple Macintosh із підписом Стіва Джобса

Незважаючи на поважний вік товару, його прогнозована ціна склала значні 7 500 доларів, а сума поточних ставок досягла 8 000 доларів. Причиною такого ціноутворення став особистий підпис колишнього глави корпорації на корпусі накопичувача.

Флоппі-диск Macintosh System Tools Version 6.0, підписаний чорним фломастером. В хорошому стані, чорнила злегка розмазані. Дуже привабливий формат рідкісного підпису Джобса, який неохоче залишав автографи – він часто відповідав відмовою на прохання колекціонерів,

– повідомляється в описі лота.

Бажаючим взяти участь в торгах організатори аукціону пропонують вислати лист, який засвідчує автентичність лота. Аукціон триватиме до 4 грудня – фанати Apple і просто збирачі рідкісних колекційних предметів ще можуть поборотися за право покупки раритетної дискети.

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