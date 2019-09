Disney може випустити фільм за мотивами гри Assassin’s Creed

Фільми, зняті за сюжетами ігор, – доволі непроста тема і за такі стрічки режисери беруться вкрай рідко. Однак, нещодавно в мережі з'явилася інформація, що Disney планує відзняти фільм за мотивами гри Assassin’s Creed.

Портал We Got This Covered повідомив, що Disney всерйоз задумалась над зйомкою нового фільму за мотивами Assassin's Creed.

Читайте також: Borderlands 3: огляд, трейлер та системні вимоги гри

Ймовірність виходу стрічки у світ. Свої джерела WGTC не розкриває, а тому до новини слід ставитися з часткою скептицизму. Проте ймовірність того, що фільму бути, висока. Зрештою, у корпорації є права на зйомку – вони дісталися їй після покупки студії FOX.

Попередні екранізації. З чуток, новий проект стане перезапуском, а не продовженням спірного "Кредо вбивці" (2016 року). На стрічку з Майклом Фассбендером спустили 125 мільйонів доларів, але на показах в США вдалося відбити лише скромні 54 мільйони доларів, збори в світі склали трохи більше 240 мільйонів доларів.

Трейлер фільму "Кредо вбивці" – дивіться відео

Плани студії на фільм. За даними WGTC, на верхах багатомільярдної Disney киплять суперечки. Обговорюють потенціал проекту, прикидають, де його краще випустити: в кінотеатрах або в сервісі Disney+. Згідно з витоком, надії покладають серйозні – в планах зйомка цілої трилогії.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно