Disney може випустити фільм за мотивами гри Assassin’s Creed

63 Читать новость на русском
Disney може випустити фільм за мотивами гри Assassin’s Creed
Disney може випустити фільм за мотивами гри Assassin’s Creed / Фото з вільних джерел

Фільми, зняті за сюжетами ігор, – доволі непроста тема і за такі стрічки режисери беруться вкрай рідко. Однак, нещодавно в мережі з'явилася інформація, що Disney планує відзняти фільм за мотивами гри Assassin’s Creed.

Портал We Got This Covered повідомив, що Disney всерйоз задумалась над зйомкою нового фільму за мотивами Assassin's Creed.

Читайте також: Borderlands 3: огляд, трейлер та системні вимоги гри

Ймовірність виходу стрічки у світ. Свої джерела WGTC не розкриває, а тому до новини слід ставитися з часткою скептицизму. Проте ймовірність того, що фільму бути, висока. Зрештою, у корпорації є права на зйомку – вони дісталися їй після покупки студії FOX.

Попередні екранізації. З чуток, новий проект стане перезапуском, а не продовженням спірного "Кредо вбивці" (2016 року). На стрічку з Майклом Фассбендером спустили 125 мільйонів доларів, але на показах в США вдалося відбити лише скромні 54 мільйони доларів, збори в світі склали трохи більше 240 мільйонів доларів.

Трейлер фільму "Кредо вбивці" – дивіться відео

Плани студії на фільм. За даними WGTC, на верхах багатомільярдної Disney киплять суперечки. Обговорюють потенціал проекту, прикидають, де його краще випустити: в кінотеатрах або в сервісі Disney+. Згідно з витоком, надії покладають серйозні – в планах зйомка цілої трилогії.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Затримали Олексія Белька, що погрожував підірвати міст у Києві, – Аваков
сьогодні
9582
Теги: Кіно Техно Новини Техно Ігри Ubisoft
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Vivo Nex 3 5G представили офіційно: характеристики і ціна смартфона з унікальним дисплеєм
17 вересня 16:03 Vivo Nex 3 5G представили офіційно: характеристики і ціна смартфона з унікальним дисплеєм
1346
Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
17 вересня 08:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
Анастасія Можаровська 17740
7 корисних сервісів у Viber
16 вересня 09:07 7 корисних сервісів у Viber
2402
Відео дня: як змінювався iPhone протягом 12 років
15 вересня 22:04 Відео дня: як змінювався iPhone протягом 12 років
1384
Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
14 вересня 22:02 Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
2833
Новини
Більше новин
Залиште відгук