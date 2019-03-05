Дисплей Samsung Galaxy S10 визнали найкращим в історії

Авторитетний ресурс DisplayMate опублікував результати тестування флагманського смартфона Samsung Galaxy S10. Пристрій отримав найвищу оцінку експертів, які назвали дисплей найкращим на ринку.

Характеристики дисплея. Як повідомляє 4PDA, у порівнянні з попередником пікова яскравість екрану Samsung Galaxy S10 виросла на 17% і становить 1215 ніт, а колірне зрушення склало 0,4 бала JNCD незалежно від типу відображуваного контенту.

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В ході численних тестів фахівці DisplayMate також зафіксували рекордні показники контрасту і насиченості екрану, який в результаті отримав високі оцінки у всіх категоріях.



Колірне зрушення в Samsung Galaxy S10

Серед переваг новинки експерти відзначили якість фільтра синього світла, відповідність стандарту колірного простору DCI-P3, підтримку HDR10+, високу енергоефективність і мінімальне зниження яскравості під кутом 30 градусів у порівнянні з IPS-рішеннями.

Навіть з урахуванням жорстких стандартів оцінки і нових методик тестування, Samsung Galaxy S10 отримав топовий рейтинг у всіх категоріях і найвищу оцінку A+ від DisplayMate,

– підкреслили експерти компанії.

По завершенні тестування 6,1-дюймовий екран флагманського пристрою був визнаний найбільш просунутим OLED-модулем малого розміру в історії галузі, і отримав вищий за версією DisplayMate рейтинг А+.

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Інші характеристики. Samsung Galaxy S10 працює на фірмовому процесорі Exynos 9820 або Qualcomm Snapdragon 855 залежно від регіону продажів. Селфі-камера має роздільну здатність 10 Мп, основна камера представлена потрійним сенсором: 12-мегапіксельний ширококутний модуль, 12-мегапіксельний телефотомодуль та ультраширококутний модуль на 19 Мп.

Смартфони Samsung Galaxy S10 надійдуть у продаж вже 8 березня.

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