Дисплей смартфона OnePlus 7 Pro визнали найкращим на ринку

Ще до офіційної презентації смартфона OnePlus 7 Pro спеціалісти із DisplayMate заявили, що вже встигли протестувати новинку та присвоїли їй найвищий рейтинг. Одразу після анонсу експерти опублікували детальний звіт щодо можливостей OLED-матриці нового смартфона.

Як повідомляє 4PDA, за словами DisplayMate, OnePlus 7 Pro оснащений "вражаючим дисплеєм з високими показниками продуктивності".

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Які категорії враховувались для оцінки дисплея? Зокрема, апарату вдалося встановити відразу декілька рекордів у зведеному рейтингу мобільних пристроїв. Особливу увагу співробітники DisplayMate приділили наступними показниками:

Максимальна абсолютна точність передачі кольору (0,8 JNCD). Низька відображаюча здатність екрану (4,6%). Найбільша власна колірна гамма (111% DCI-P3 і 140% sRGB / Rec.709). Найменша зміна яскравості при зміні кута огляду (22% при 30 градусах). Найвищий коефіцієнт контрастності (номінально нескінченний).



Характеристики дисплея OnePlus 7 Pro

Результати досліджень. За результатами детального дослідження OnePlus 7 Pro отримав дуже хороші оцінки у всіх категоріях, крім зміщення синього кольору при куті огляду 30 градусів – 5,9 JNCD. Це не вплинуло на загальний бал ґаджета, тому що зрушення синього кольору менш помітні, ніж у випадку з червоним і зеленим.

OnePlus 7 Pro оснащений дуже вражаючим дисплеєм для смартфонів вищого рівня з майже ідеальною калібрувальної точністю і продуктивністю, які візуально не відрізняються від ідеальних,

– заявили в DisplayMate.

Інші смартфони із відмінними дисплеями. Як і повідомлялося раніше, смартфон отримав вищу оцінку А + і розділив перше місце з протестованими раніше Samsung Galaxy S10, Apple iPhone Xs Max і Google Pixel 3 XL в категорії "смартфон з кращим дисплеєм".

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