Дисплей смартфона OnePlus 7 Pro визнали найкращим на ринку

632 Читать новость на русском
Дисплей смартфона OnePlus 7 Pro визнали найкращим на ринку
Дисплей смартфона OnePlus 7 Pro визнали найкращим на ринку / 9to5Google

Ще до офіційної презентації смартфона OnePlus 7 Pro спеціалісти із DisplayMate заявили, що вже встигли протестувати новинку та присвоїли їй найвищий рейтинг. Одразу після анонсу експерти опублікували детальний звіт щодо можливостей OLED-матриці нового смартфона.

Як повідомляє 4PDA, за словами DisplayMate, OnePlus 7 Pro оснащений "вражаючим дисплеєм з високими показниками продуктивності".

Читайте також: Камеру смартфона OnePlus 7 Pro визнали однією з найкращих на ринку

Які категорії враховувались для оцінки дисплея? Зокрема, апарату вдалося встановити відразу декілька рекордів у зведеному рейтингу мобільних пристроїв. Особливу увагу співробітники DisplayMate приділили наступними показниками:

  1. Максимальна абсолютна точність передачі кольору (0,8 JNCD).
  2. Низька відображаюча здатність екрану (4,6%).
  3. Найбільша власна колірна гамма (111% DCI-P3 і 140% sRGB / Rec.709).
  4. Найменша зміна яскравості при зміні кута огляду (22% при 30 градусах).
  5. Найвищий коефіцієнт контрастності (номінально нескінченний).

OnePlus 7 Pro
Характеристики дисплея OnePlus 7 Pro

Результати досліджень. За результатами детального дослідження OnePlus 7 Pro отримав дуже хороші оцінки у всіх категоріях, крім зміщення синього кольору при куті огляду 30 градусів – 5,9 JNCD. Це не вплинуло на загальний бал ґаджета, тому що зрушення синього кольору менш помітні, ніж у випадку з червоним і зеленим.

OnePlus 7 Pro оснащений дуже вражаючим дисплеєм для смартфонів вищого рівня з майже ідеальною калібрувальної точністю і продуктивністю, які візуально не відрізняються від ідеальних,
– заявили в DisplayMate.

Інші смартфони із відмінними дисплеями. Як і повідомлялося раніше, смартфон отримав вищу оцінку А + і розділив перше місце з протестованими раніше Samsung Galaxy S10, Apple iPhone Xs Max і Google Pixel 3 XL в категорії "смартфон з кращим дисплеєм".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
У Зеленського не задоволені датою його інавгурації
сьогодні
11189
Теги: Техно Новини Техно OnePlus Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів
14 травня 21:06 OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів
1661
Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
14 травня 20:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 2524
Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
13 травня 08:45 Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
816
Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
12 травня 18:03 Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
Анастасія Можаровська 1844
Від продавців рису до гігантів ринку електроніки: як розвивалася компанія Sony
11 травня 22:04 Від продавців рису до гігантів ринку електроніки: як розвивалася компанія Sony
Анастасія Можаровська 1177
Новини
Більше новин
Залиште відгук