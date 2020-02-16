Дівчинка витратила понад 45 тисяч гривень на покупки в грі Roblox

Восьмирічна дівчинка із Рексема (Уельс) витратила 1 450 фунтів (орієнтовно 46 300 гривень) на покупки в багатокористувацікій онлайн-грі Roblox. Кошти використали в якості заборгованості по кредитній карті батьків.

Що сталося

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Видання BBC стверджує, що дитина змогла скинути налаштування безпеки iPad і зробити покупки після того, як додала свій відбиток пальця в Touch ID. Все це відбулося без відома батьків.

Дочка Кеті Філліпс скинула налаштування безпеки, щоб встановити свій відбиток пальця для здійснення покупок,

– пише BBC.

Скільки витратила дитина

Як повідомляють представники банку Barclaycard, кредитна карта якого була використана, дочка пані Філліпс протягом триденного періоду накопичила борг в розмірі 1 890 фунтів (близько 60 300 гривень) і зробила в цілому 255 покупок ціновий діапазон яких починається від 99 до 99,99 фунтів стерлінгів.

Що відомо про гру Roblox? Цебагатокористувацька онлайн-платформа, яка дозволяє користувачам створювати свої власні ігри та грати в створені іншими користувачами проєкти. Вона побачила світ в 2005 році.

Реакція батьків та банку

Батьки в даній ситуації свою провину не визнають. На їхню думку, дочка не знала про те, що розплачується реальними грошима. У відповідь на прохання скасувати покупки, представники Barclaycard заявили, що зробити це не вийде і борг доведеться повернути.

На жаль, клієнти несуть відповідальність за транзакції, авторизовані з використанням біометричних даних та Apple ID, тому ми не можемо відшкодувати збиток. Незважаючи на це, ми співчуваємо ситуації і плануємо не нараховувати відсотки за цими угодами. У Apple є низка функцій, які допомагають контролювати витрати, наприклад, можливість відключення внутрішньоігрових покупок,

­– висловилися в кредитній організації.

Як виняток, в Barclaycard погодилися не стягувати відсотки з платежів, таким чином підсумковий борг був знижений з 1 890 до 1450 фунтів стерлінгів.

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