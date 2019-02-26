Дивний ґаджет від Nubia: це щось середнє між смартфоном і розумним годинником

Під час виставки MWC 2019 бренд Nubia представила дуже цікавий ґаджет, що отримав назву Nubia Alpha. Цей девайс компанія називає смартфоном, який можна носити на руці.

Nubia Alpha оснащений гнучким екраном. Він оснащений гігабайтом оперативної пам'яті і 8 ГБ флеш-пам'яті. Ємність акумулятора становить 500 мАг.

Також новинка має 4-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 960x192 пікселів. Цікаво, що на ґаджеті розміщена камера з роздільною здатністю 5 Мп. За її допомогою можна робити селфі.

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Чому не чистий смартфон. По-перше, це процесор. Пристрій працює на чіпі від Qualcomm для наручних ґаджетів – Snapdragon Wear 2100.

Nubia Alpha виглядає дуже цікаво

Також він отримав класичний набір функцій, як у фітнес-трекера. Це відстеження фізичної активності, моніторинг сну, пульсометр тощо. Пристрій має захист від води, з ним можна плавати.

Nubia Alpha має підтримку Bluetooth і Wi-Fi. Також є версія з підтримкою eSIM і можливістю здійснення дзвінків в мережах 4G і передачі текстових повідомлень.

Nubia Alpha отримав функції фітнес-трекера

Працює новинка на базі операційної системи власного виробництва Nubia. Вона підтримує управління жестами multi-touch, голосові команди і навіть жести "в повітрі" без торкання екрана.

Nubia Alpha: відео

Ціна. Новинка доступна у двох кольорах: чорному та золотистому кольорах. Пристрій надійде у продаж у квітні. Його вартість оцінена у 450 євро (14 400 гривень).

Модель з eSIM має версії:

Ґаджет у чорному кольорі оцінений у 550 євро (17 600 гривень); За версію у золотистому кольорі потрібно буде заплатити 650 євро (20 800 гривень).

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