Дивний ґаджет від Nubia: це щось середнє між смартфоном і розумним годинником

423 Читать новость на русском
Девайс Nubia Alpha
Девайс Nubia Alpha / nubia.com

Під час виставки MWC 2019 бренд Nubia представила дуже цікавий ґаджет, що отримав назву Nubia Alpha. Цей девайс компанія називає смартфоном, який можна носити на руці.

Nubia Alpha оснащений гнучким екраном. Він оснащений гігабайтом оперативної пам'яті і 8 ГБ флеш-пам'яті. Ємність акумулятора становить 500 мАг.

Також новинка має 4-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 960x192 пікселів. Цікаво, що на ґаджеті розміщена камера з роздільною здатністю 5 Мп. За її допомогою можна робити селфі.

Читайте також:  Революційний гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold представили офіційно

Чому не чистий смартфон. По-перше, це процесор. Пристрій працює на чіпі від Qualcomm для наручних ґаджетів – Snapdragon Wear 2100.

Nubia Alpha

Nubia Alpha виглядає дуже цікаво

Також він отримав класичний набір функцій, як у фітнес-трекера. Це відстеження фізичної активності, моніторинг сну, пульсометр тощо. Пристрій має захист від води, з ним можна плавати.

Nubia Alpha має підтримку Bluetooth і Wi-Fi. Також є версія з підтримкою eSIM і можливістю здійснення дзвінків в мережах 4G і передачі текстових повідомлень.

Nubia Alpha

Nubia Alpha отримав функції фітнес-трекера 

Працює новинка на базі операційної системи власного виробництва Nubia. Вона підтримує управління жестами multi-touch, голосові команди і навіть жести "в повітрі" без торкання екрана.

Nubia Alpha: відео

Ціна. Новинка доступна у двох кольорах: чорному та золотистому кольорах. Пристрій надійде у продаж у квітні. Його вартість оцінена у 450 євро (14 400 гривень).

Модель з eSIM має версії:

  1. Ґаджет у чорному кольорі оцінений у 550 євро (17 600 гривень);
  2. За версію у золотистому кольорі потрібно буде заплатити 650 євро (20 800 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Ну все, приїхали, – Притула гостро прокоментував відбір на Євробачення
сьогодні
3904
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Nubia Ґаджети
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
25 лютого 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
1008
Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
23 лютого 20:04 Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
Анастасія Можаровська 2583
Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
23 лютого 14:03 Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
1029
Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
22 лютого 15:16 Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
685
Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів
21 лютого 11:07 Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів
508
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук