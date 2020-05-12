В Дії з'явилася автоцивілка: повний перелік послуг доступний водіям

Відтепер для водіїв у додатку Дія доступний повний комплекс послуг: посвідчення водія, техпаспорт та автоцивілка. Остання відображатиметься лише для власників, які фактично володіють транспортним засобом.

Про старт роботи нової послуги в додатку Дія повідомило Мінцифри у своєму телеграм-каналі.

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Як це працює

Мобільний застосунок створює запит за номером авто в систему МТСБУ щодо наявності страхування. Якщо у вас дійсний страховий поліс, в меню техпаспорта у Дії ви побачите рожеву біжучу строку "страховий поліс дійсний". Якщо у вас його не має, то жовту — "страховий поліс не дійсний".

Автоцивілка відображатиметься лише у власників авто. Ви також можете її перевірити з будь-якого смартфону, де встановлено додаток Дія. За допомогою QR-коду ви можете звірити документ з даними в реєстрі. Страховий поліс буде доступний лише власникам авто.

Зверніть увагу! Для відображення документу додаток Дія потрібно оновити до версії 1.7.2.

Чи має мобільна автоцивілка юридичну силу

Так. Юридична сила автоцивілки в смартфоні визначена у Постанові КМУ № 956 від 23.10.2019 року.

Як розробники захищають дані користувачів

Архітектура Дії побудована так, що на серверній частині взагалі не здійснюється зберігання персональних даних користувачів. Дія відображає їх, лише здійснюючи разовий запит. При цьому інформація в каналах передачі даних передається в зашифрованому вигляді, а на деяких етапах – використовується подвійне шифрування.

Що таке Дія?Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Спочатку запрацював мобільний додаток Дія – його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple. У березні стала доступна і десктопна версія сервісу.



В рамках цього проєкту вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. А от повністю оцифрувати усі державні послуги планують протягом 3 років.

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