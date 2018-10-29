Дизайн нового iPad Pro 2018 розсекретили напередодні презентації

В мережі з’явилась інформація про дизайн нового iPad Pro 2018. За даними джерела, попри усі сподівання він не стане безрамковим.

Про це повідомляє Appleinsider.

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Рамки по периметру дисплея iPad Pro 2018 значно більші, ніж у нових iPhone, що не дозволяє йому носити звання безрамкового. Завдяки їм інженерам компанії не довелося йти на компроміс і оснащувати пристрій асиметричним дисплеєм заради можливості вбудувати у фронтальну панель систему датчиків з підтримкою технології розпізнавання осіб.

Це підтверджує зображення нового планшета, яке виявив розробник Гільєрмо Рембо програмному коді iOS 12.1.

Фронтальна панель iPad Pro 2018 викликає стійкі асоціації з оригінальним iPad, які вийшли в 2010 році. Цьому сприяють більш округлі, ніж в моделях актуального покоління, кути. Подібності додає і кнопка живлення, розміщена на верхній межі, а також клавіші регулювання гучності, яка сильно випирає.



Ймовірний дизан iPad Pro 2018

З чуток, новий iPad Pro отримає дисплей Liquid Retina з діагоналлю не менше 11 дюймів, високопродуктивний процесор A12X Bionic у парі з 4 ГБ оперативної пам'яті.

Головною особливістю планшета стане підтримка ідентифікації за допомогою обличчя з можливістю розпізнавання в горизонтальній орієнтації. Ця функція є ексклюзивною для iPad і недоступна власникам навіть iPhone XS Max. Крім того, очікується підтримка пера Apple Pencil другого покоління.

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Відзначимо, презентація iPad Pro 2018 пройде вже завтра, 30 жовтня. Разом з планшетом Apple може представити збільшений MacBook Retina з діагоналлю дисплея 13 дюймів і AirPods другого покоління з захистом від попадання пилу і вологи.

Не виключено, що на заході будуть розкриті нові подробиці про бездротову зарядну станції AirPower, згадки про яку чомусь були прибрані з сайту компанії ще у вересні.

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