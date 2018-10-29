Дизайн нового iPad Pro 2018 розсекретили напередодні презентації
В мережі з’явилась інформація про дизайн нового iPad Pro 2018. За даними джерела, попри усі сподівання він не стане безрамковим.
Про це повідомляє Appleinsider.
Рамки по периметру дисплея iPad Pro 2018 значно більші, ніж у нових iPhone, що не дозволяє йому носити звання безрамкового. Завдяки їм інженерам компанії не довелося йти на компроміс і оснащувати пристрій асиметричним дисплеєм заради можливості вбудувати у фронтальну панель систему датчиків з підтримкою технології розпізнавання осіб.
Це підтверджує зображення нового планшета, яке виявив розробник Гільєрмо Рембо програмному коді iOS 12.1.
Фронтальна панель iPad Pro 2018 викликає стійкі асоціації з оригінальним iPad, які вийшли в 2010 році. Цьому сприяють більш округлі, ніж в моделях актуального покоління, кути. Подібності додає і кнопка живлення, розміщена на верхній межі, а також клавіші регулювання гучності, яка сильно випирає.
Ймовірний дизан iPad Pro 2018
З чуток, новий iPad Pro отримає дисплей Liquid Retina з діагоналлю не менше 11 дюймів, високопродуктивний процесор A12X Bionic у парі з 4 ГБ оперативної пам'яті.
Головною особливістю планшета стане підтримка ідентифікації за допомогою обличчя з можливістю розпізнавання в горизонтальній орієнтації. Ця функція є ексклюзивною для iPad і недоступна власникам навіть iPhone XS Max. Крім того, очікується підтримка пера Apple Pencil другого покоління.
Відзначимо, презентація iPad Pro 2018 пройде вже завтра, 30 жовтня. Разом з планшетом Apple може представити збільшений MacBook Retina з діагоналлю дисплея 13 дюймів і AirPods другого покоління з захистом від попадання пилу і вологи.
Не виключено, що на заході будуть розкриті нові подробиці про бездротову зарядну станції AirPower, згадки про яку чомусь були прибрані з сайту компанії ще у вересні.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно