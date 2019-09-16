Дизайн смартфона Huawei Mate 30 Pro показали на відео

Авторитетний інсайдер Еван Бласс опублікував прес-рендер смартфона Huawei Mate 30 Pro, який китайський виробник представить найближчим часом. Окрім того, в мережі вже з’явилося реальне відео майбутньої новинки, яке підтверджує дизайн флагмана.

Дизайн. Публікація повністю підтвердила попередні витоки: апарат отримав вигнутий з боків дисплей з порівняно широким "чубчиком" для фронтальної камери і допоміжних датчиків, повідомляє SlashLeaks.

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На задній кришці пристрою розташувався модуль основної камери з чотирма сенсорами – при цьому LED-спалах винесли за межі модуля.

У мережі також з'явився короткий відеоролик з демонстрацією роботи апарату. Незважаючи на низьку якість картинки, в кадрі чітко видно ключові особливості дизайну пристрою.

Дизайн Huawei Mate 30 Pro – дивіться відео

Основні характеристики. За наявною інформацією, смартфон отримає новітній 8-ядерний процесор Kirin 990 з 5G-модемом, від 6 ГБ оперативки і 128 ГБ вбудованого сховища в різних конфігураціях, підтримку технології 3D-розпізнавання осіб і вбудований в дисплей сканер відбитків пальців.

Камері новинки приписують два сенсора з роздільною здатністю 40 Мп, п'ятикратний оптичний зум, функції нічної зйомки і записи уповільненої відео з високою частотою кадрів.

Дата презентації. Презентація смартфонів лінійки Huawei Mate 30 відбудеться 19 вересня.

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