Дизайн топового смартфона Redmi розсекретили: відео

В мережі з'явився новий витік щодо топового смартфона Redmi і цього разу джерелом ексклюзивної інформації став сам виробник. Свіжий тизер за участю загадкової новинки і низки голлівудських зірок натякнув на дизайн смартфона.

Як повідомляє Phone Radar, на офіційній сторінці Redmi в соціальній мережі Weibo з'явився невеликий відеоролик, що включає кадри з трейлера фільму "Месники: Завершення".

Читайте також: Смартфон Xiaomi Mi 9 отримає нову функцію

У заключній частині відеоряду тривалістю трохи більше хвилини на екрані з'являється зображення неназваного смартфона без вирізу на дисплеї та з висувною фронталкою.

Дизайн флагманського смартфона Redmi – дивіться відео

Характеристики. Модель апарату не вказується, імовірно, компанія готується до релізу флагманського смартфона на базі процесора Snapdragon 855. З чуток, новинка отримає 8 ГБ оперативної пам'яті і вбудований накопичувач на 128 ГБ.

Джерела також приписують апарату потрійну основну камеру (48 + 13 + 8 Мп), 32-мегапіксельний селфі-модуль і 6,39-дюймовий AMOLED-дисплей з вбудованим сканером відбитків пальців і роздільною здатністю Full HD +.

Дата виходу та ціна. Судячи з тематики ролика, Redmi може також представити лімітований варіант забарвлення смартфона в партнерстві з Marvel Studios. Точна дата анонса, назва і ціна смартфона як і раніше не оголошені.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно