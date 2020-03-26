Дизайнер рівнів у грі Half-Life: Alyx назвав свою улюблену частину серії

Після релізу гри Half-Life: Alyx її розробники стараються демонструвати, що вони повернулися в індустрію. Співробітники Valve почали давати інтерв’ю та відповідати на різні питання від журналістів. Завдяки цьому, стало відомо, що дизайнер рівнів нової гри надає перевагу ремейку Black Mesa, а не оригінальній Half-Life.

Що відомо про розробника та яка його улюблена гра

Цікаво У США вчитель провів урок з геометрії у грі Half-Life: Alyx – відео

Журналіст порталу PCGamer запитав Даріо Касалі – дизайнера рівнів легендарних ігор Valve: Half-Life, Half-Life 2 та Portal, а також одного з розробників і допоміжного сценариста Half-Life: Alyx – чи грав він повторно в попередні частини серії перед початком роботи над новою VR-пригодою.

Виявилося, що ремейк Black Mesa Касалі сподобався навіть більше, ніж перша частина Half-Life.

Я провів приблизно п'ять годин на оригінальній Half-Life, а потім запитав себе: "Навіщо ти це робиш? Просто йди і пограй в Black Mesa, вони переробили гру на движку Source!". Потім я почав грати в Black Mesa. З самого початку. І я повністю пройшов гру – команда виконала приголомшливу роботу. Чудове виконання,

– заявив Касалі.

Що відомо про Half-Life: Black Mesa

Нагадаємо, що повна версія ремейка Half-Life: Black Mesa вийшла в Steam 5 березня 2020 року. Його автори зуміли повністю переробити заключні глави гри – не тільки з візуальної точки зору, але і по частині геймдизайну.

Трейлер гри Half-Life: Black Mesa – дивіться відео

Зауважимо, Half-Life: Alyx, яка вийшла через кілька тижнів, зуміла побити рекорд одночасного онлайну всіх минулих частин серії разом узятих.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно