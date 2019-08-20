Для космічного туризму: Virgin Galactic презентувала космопорт

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Virgin Galactic презентувала космопорт
Virgin Galactic презентувала космопорт / gbh.london

Компанія Virgin Galactic, яка активно продає квитки на суборбітальні космічні польоти, презентувала новий космопорт і центр управління для туристичних проектів.

Як пише FirstPost, цей об’єкт отримав назву Spaceport America (космопорт Америка). Сама будівля існувала з 2008 року, але компанія Virgin Galactic перетворила його для космічного туризму.

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Наразі компанія отримала понад 600 заявок на космічні польоти, однак поки комерційні польоти затримуються.

Поки потужності космопорту і центру управління будуть використовувати для тестових польотів. Перші проекти мають запустити в наступному році.

Космопорт Virgin Galactic

Космопорт Virgin Galactic

Що відомо про Virgin Galactic? Ця компанія входить у Virgin Group. Вона працює над запуском невеликих штучних супутників та давно продає квитки на туристичні суборбітальні космічні польоти.

Наразі компанія тестує космічний літак VSS Unity. До 2022 року Virgin Galactic спільно із Blue Origin планує запустити людей до першого суборбітального готелю в космосі.

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Теги: Техно Космос Новини Техно
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