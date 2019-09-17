Для українських пенсіонерів запустили додаток "Пенсійний фонд"

Пенсійний фонд України запустив новий мобільний додаток "Пенсійний фонд". Таким чином українські пенсіонери отримують можливість доступу до електронних сервісів Фонду за допомогою смартфонів і планшетів.

Як сказано на сайті Фонду, цей проєкт запустили в рамках реалізації системи надання електронних послуг "Е-пенсія".

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Наразі цей додаток доступний для власників Android-смартфонів (версії від 4.4 і вище). Згодом обіцяють запустити версію для iOS (для iOS 11 і вище).

Для чого потрібен додаток?

Користувачі можуть переглядати відомості з Реєстру застрахованих осіб (анкетні дані, надана роботодавцем (страхувальником) інформація про заробітну плату, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж тощо).

Також пенсіонери зможуть перевірити дані електронної пенсійної справи.

Крім того, користувачі зможуть переглядати стан опрацювання звернень до Пенсійного фонду та проводити верифікацію документів, довідок, сформованих в особистому електронному кабінеті.

Встановити додаток поки можуть власники смартфонів Android