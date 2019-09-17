Для українських пенсіонерів запустили додаток "Пенсійний фонд"

765 Читать новость на русском
Для українських пенсіонерів запустили додаток
Для українських пенсіонерів запустили додаток

Пенсійний фонд України запустив новий мобільний додаток "Пенсійний фонд". Таким чином українські пенсіонери отримують можливість доступу до електронних сервісів Фонду за допомогою смартфонів і планшетів.

Як сказано на сайті Фонду, цей проєкт запустили в рамках реалізації системи надання електронних послуг "Е-пенсія".

Читайте також: Додатки Google Play таємно збирають дані про користувачів

Наразі цей додаток доступний для власників Android-смартфонів (версії від 4.4 і вище). Згодом обіцяють запустити версію для iOS (для iOS 11 і вище).

Для чого потрібен додаток?

Користувачі можуть переглядати відомості з Реєстру застрахованих осіб (анкетні дані, надана роботодавцем (страхувальником) інформація про заробітну плату, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж тощо).

Також пенсіонери зможуть перевірити дані електронної пенсійної справи.

Крім того, користувачі зможуть переглядати стан опрацювання звернень до Пенсійного фонду та проводити верифікацію документів, довідок, сформованих в особистому електронному кабінеті.

Для українських пенсіонерів упустили додаток «Пенсійний фонд»

Встановити додаток поки можуть власники смартфонів Android

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Рак мозку: які ознаки вказують на пухлину
сьогодні
10324
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Android Пенсія Пенсійний фонд України Додатки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
сьогодні 08:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
Анастасія Можаровська 17468
7 корисних сервісів у Viber
16 вересня 09:07 7 корисних сервісів у Viber
2316
Відео дня: як змінювався iPhone протягом 12 років
15 вересня 22:04 Відео дня: як змінювався iPhone протягом 12 років
1325
Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
14 вересня 22:02 Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
2782
Форум видавців для технарів: куди піти, якщо ти – ґік
14 вересня 18:03 Форум видавців для технарів: куди піти, якщо ти – ґік
603
Новини
Більше новин
Залиште відгук