До хорошого швидко звикаєш: чому користувачі 5G не готові повертатися до мереж LTE

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Користувачі 5G не готові повертатися до мереж LTE
Користувачі 5G не готові повертатися до мереж LTE / Unsplash

Жителі Південної Кореї, які перші отримали можливість випробувати комерційні мережі 5G, не готові повертатися до "застарівшої" технології 4G. Окрім того, згідно з останніми даними, в республіці зареєстрували найбільшу кількість користувачів мереж п'ятого покоління.

Як повідомляє ресурс News Mydrivers, в кінці 2018 року, три найбільших корейських оператора зв'язку SK, KT і LG Uplus почали пропонувати послуги 5G корпоративним користувачам.

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Скільки активних користувачів 5G? Згідно з повідомленнями південнокорейських ЗМІ, станом на кінець червня 2019 року їх число становило 1,34 мільйона осіб. Всього за місяць цей показник виріс на 550 тисяч "юзерів", тобто просто зараз в Республіці Корея мережами п'ятого покоління користується приблизно півтора мільйона осіб.

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І це, вважають фахівці, тільки початок. Відповідно до їхніх прогнозів, до кінця 2019 року кількість користувачів 5G зросте до 4-5 мільйонів осіб.

Чи готові користувачі повернутися до 4G? Низка опитаних представниками ЗМІ і операторів зв'язку громадян заявили, що висока швидкість передачі даних в мережах п'ятого покоління підкорила їх, тому повернутися до 4G вони вже просто не змогли б.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Південна Корея 5G
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