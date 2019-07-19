До річниці Apollo 11: NASA показало панорамне фото з Місяця

21 липня рівно 50 років з дня першої висадки людини на Місяць. З цієї нагоди космічне агентство NASA опублікувало архів зображень, зроблених місією Apollo 17 в липні 1969 року.

На знімках показана долина Таурус-Літтров, яку учасник місії Apollo 17 Харрісон Шмітт назвав одним із найбільш вражаючих місць в Сонячній системі.

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"Стіни масиву долини підсвічені Сонцем і піднімаються вище, ніж у Великому Каньйоні. А на чорному небі видно дім – блакитну Землю", – каже Харрісон Шмітт.

Що відомо про Apollo 11? Це назва американського пілотованого космічного корабля серії Аполлон, який уперше доставив людей на поверхню Місяця. Модуль здійснив посадку у Море Спокою на Місяці 20 липня о 20 годині. Астронавт Ніл Армстронг спустився на поверхню Місяця 21 липня. Зробивши перший крок він вимовив знамениту фразу: "Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства".

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