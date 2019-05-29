Дочекались: Apple нарешті оновила плеєр iPod Touch
Вперше за 4 роки компанія Apple оновила свій портативний плеєр iPod Touch. Чутки про оновлення не стихали ще з минулого року, але оновлений продукт все не виходив.
Про вихід новинки Apple повідомила у своїй звичній манері – просто розмістивши інформацію про продукт на офіційному сайті.
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Що нового. Оновлений iPod Touch отримав фірмовий процесор A10 Fusion ( на такому працює iPhone 7), відтак він може похвалитись вищою продуктивністю. За його допомогою можна грати в більш вимогливі ігри, а також отримувати підтримку AR-функцій і Group FaceTime. Зокрема, графіка в іграх стане більш плавною.
Окрім того, оновлений iPod Touch отримав новий варіант обсягу пам'яті – 256 ГБ. При цьому доступний варіант з пам'яттю 32 і 128 ГБ.
Новинка потягне більш вимогливі ігри
Зовні новинка мало чим відрізняється від попередника – вона має такий же дизайн і 4-дюймовий екран.
Ціна. Новий пристрій доступний у 6 варіантах кольру: space gray, white, gold, blue, pink і (PRODUCT) RED.
- Вартість стартує від 199 доларів (5 200 гривень) за версію з 32 ГБ пам’яті
- Модель із 256 ГБ оцінена вдвічі дорожче – 399 доларів (10 400 гривень).
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