Небезпека на Android: виявили 30 додатків для камери, які шпигують за користувачами
У смартфонах на базі Android виявили понад 30 шпигунських додатків для камери, які можна завантажити у фірмовому магазині Google Play Store. Нове шпигунське програмне забезпечення було виявлено в коді, доступних в офіційному магазині Google Play Store.
Як передає gizchina.com, ці шкідливі програми можуть збирати усі дані на смартфоні, наприклад, місцезнаходження користувача.
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"Ці програми збирають і продають ваші дані, нападають на вас за допомогою шкідливої реклами часто перенаправляють фішингові сайти (схема, за якої хакери змушують користувачів передавати конфіденційну інформацію)", – кажуть фахівці з кібербезпеки.
Загалом, ці додатки завантажили на 1,4 мільярда смартфонів по всьому світу. Деякі з додатків дуже популярні і мають більш 300 мільйонів установок.
Список небезпечних додатків:
- BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera
- BeautyCam
- Beauty Camera – Selfie Camera
- Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor
- Beauty Camera Plus – Sweet Camera Makeup Photo
- Beauty Camera - Selfie Camera & Photo Editor
- YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor
- Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter
- Sweet Selfie Snap – Sweet Camera, Beauty Cam Snap
- Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor
- Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor
- B612 - Beauty & Filter Camera
- Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor
- Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor
- Selfie camera – Beauty camera & Makeup camera
- YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera
- Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor
- Selfie Camera – Beauty Camera
- Z Beauty Camera
- HD Camera Selfie Beauty Camera
- Candy Camera – selfie, beauty camera, photo editor
- Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor
- Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera
- Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers
- Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera
- Beauty Camera
- Bestie – Camera360 Beauty Cam
- Photo Editor – Beauty Camera
- Beauty Makeup, Selfie Camera Effects, Photo Editor
- Selfie cam – bestie makeup beauty camera & filters
Хто їх створює
16 з 30 додатків розробили у Гонконзі. Експерти визначили кілька китайських розробників, причетних до поширення небезпечного ПЗ. Одним із найбільших є компанія Meitu. Їхні додатки таємно збирають дані від своїх користувачів і можуть активувати мікрофон або камеру смартфона без відома користувача.
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