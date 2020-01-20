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Небезпека на Android: виявили 30 додатків для камери, які шпигують за користувачами

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Небезпека на Android / unsplash.com

У смартфонах на базі Android виявили понад 30 шпигунських додатків для камери, які можна завантажити у фірмовому магазині Google Play Store. Нове шпигунське програмне забезпечення було виявлено в коді, доступних в офіційному магазині Google Play Store.

Як передає gizchina.com, ці шкідливі програми можуть збирати усі дані на смартфоні, наприклад, місцезнаходження користувача.

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"Ці програми збирають і продають ваші дані, нападають на вас за допомогою шкідливої ​​реклами часто перенаправляють фішингові сайти (схема, за якої хакери змушують користувачів передавати конфіденційну інформацію)", – кажуть фахівці з кібербезпеки.

Загалом, ці додатки завантажили на 1,4 мільярда смартфонів по всьому світу. Деякі з додатків дуже популярні і мають більш 300 мільйонів установок.

Список небезпечних додатків:

  • BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera
  • BeautyCam
  • Beauty Camera – Selfie Camera
  • Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor
  • Beauty Camera Plus – Sweet Camera Makeup Photo
  • Beauty Camera - Selfie Camera & Photo Editor
  • YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor
  • Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter
  • Sweet Selfie Snap – Sweet Camera, Beauty Cam Snap
  • Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor
  • Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor
  • B612 - Beauty & Filter Camera
  • Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor
  • Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor
  • Selfie camera – Beauty camera & Makeup camera
  • YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera
  • Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor
  • Selfie Camera – Beauty Camera
  • Z Beauty Camera
  • HD Camera Selfie Beauty Camera
  • Candy Camera – selfie, beauty camera, photo editor
  • Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor
  • Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera
  • Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers
  • Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera
  • Beauty Camera
  • Bestie – Camera360 Beauty Cam
  • Photo Editor – Beauty Camera
  • Beauty Makeup, Selfie Camera Effects, Photo Editor
  • Selfie cam – bestie makeup beauty camera & filters

Хто їх створює

16 з 30 додатків розробили у Гонконзі. Експерти визначили кілька китайських розробників, причетних до поширення небезпечного ПЗ. Одним із найбільших є компанія Meitu. Їхні додатки таємно збирають дані від своїх користувачів і можуть активувати мікрофон або камеру смартфона без відома користувача.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Додатки Android
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