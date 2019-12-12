Найкращі додатки для вивчення англійської зі смартфона у 2019 році

Смартфон у більшості з нас завжди під рукою, от лише використовуємо ми його часто без користі. 10-15 хвилин на день допоможуть нам за кілька місяців добряче підтягнути англійську. Тож Техно 24 підібрав для вас найкращі додатки для вивчення англійської на Android та iOS.

Представляємо вам п’ять найпопулярніших додатків для смартфонів, що дозволять з легкістю вивчати англійську і перетворити цей процес на задоволення.

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DuoLinguo

Android, iOS

Як стверджують розробники додатку, всього 10 хвилин щодня дасть вам змогу вже за місяць пройти початковий курс англійської.

Duolingo — це найпопулярніший серед додатків для вивчення як англійської й багатьох інших мов. Незалежно від вашого рівня володіння мовою, ви зможете як почати вчити мову з нуля, так і покращувати навички, які вже маєте.

Додаток має понад 200 мільйонів користувачів та безкоштовну версію. Навчатися в цьому додатку просто. Сам процес нагадує гру. Уроки в Duolinguo складаються з багатьох курсів, що з часом ускладнюються і пропонують як читання, так і написання та сприйняття мови на слух.

Buusuu

Android, iOS

Busuu — один з найпопулярніших додатків для вивчення англійської, в ньому дуже просто почати вивчати мову з нуля. Додаток створено лінгвістами, він поєднує звичні методи викладання із штучним інтелектом, що постійно вчиться на помилках і діях людей.

Додаток має курси вивчення 12 мов і має понад 90 млн учнів. Уроки в Busuu допоможуть навчитися читати, писати і говорити. В програмі є автономний режим, який дає змогу завантажувати уроки й навчатися без доступу до інтернету.

Додатки, що допоможуть вивчити англійську/ Фото unsplash.com

Згідно з дослідження 2016 року, проведеного університетами Нью-Йорку та Південної Кароліни, 22 години навчання в цьому додатку мають ту ж ефективність, що цілий семестр в університеті.

LingQ

Android, iOS

LingQ — мабуть, найоригінальніший з популярних додатків для вивчення мов. Це інтерактивна програма, що веде користувача до володіння мовою через постійне вивчення слів та фраз у різних контекстах. Додаток має понад 1000 годин уроків англійської мови зі стенограмами.

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Початківці можуть вивчати нову лексику за допомогою уроків або імпортувати власні тексти й програма перетворить їх на інтерактивні уроки. Як матеріал можна використовувати відео з YouTube, книги, пісні та інші матеріали, які одразу синхронізуються на різних пристроях.

Окрім англійської, додаток має 25 інших мов, як-от: іспанську, французьку, італійську, німецьку, китайську та інші.

Memrise

Android, iOS

Memrise має інтуїтивну систему вивчення мови, створеної, щоб зробити процес веселим та захоплюючим. Основний курс англійської поєднує практичну лексику, граматику та корисні фрази, щоб швидко отримати базові навички розмовної англійської мови для щоденного використання.

Memrise має короткі прості уроки, які ми б радили виконувати щодня по кілька хвилин, адже це легко робити як вдома чи на роботі, так і в дорозі.

Babbel

Android, iOS

Цей додаток націлений на якомога швидше оволодіння розмовними навичками й лексиці. Програма має чотири підходи:

розпізнавання голосу,

читання,

писання,

заповнення пробілів у фразах.

В додаткку є власна система цілей, щоб зробити процес навчання динамічнішим. Уроки розділено за темами, наприклад: як замовити їжу в кафе або замовити подорожі в агентстві.

Babbel допоможе розширити словниковий запас, вивчити основні фрази в 14 різних мовах.

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