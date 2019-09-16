Додатки Google Play таємно збирають дані про користувачів

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Додатки Google Play таємно збирають дані про користувачів
Додатки Google Play таємно збирають дані про користувачів / akket.com

Деякі застосунки Google Play можуть таємно отримувати доступ до особистих даних користувачів. Середня кількість дозволів, які запитують додатки, перевищує їхній функціонал.

Як пише видання Forbes, дослідник з компанії антивірусів Avast Луїс Корронс проаналізував роботу майже тисячі додатків, які є в Google Play.

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"Я знайшов 937 додатків для Android з ліхтариками, які або були в магазині, або ще там є – 7 із них можна вважати шкідливими або потенційно небажаними", – пояснив Корронс.

Відтак більшість з додатків можна сприйняти як безпечні і "чисті".

В чому небезпека? Дослідник звертає увагу на кількість дозволів, що просять додатки. Наприклад, середня кількість дозволів, які запитує додаток ліхтарика становить 25. Тобто погоджуючись на ці запити, ви даєте доступ застосункам до особистих даних.

Також він виявив 262 додатки, які вимагають 50 або більше дозволів. А додатки, які встановили 5,5 мільйона разів, вимагають від 68 до 77 різного виду дозволів.

Що буде з цими даними? Автор дослідження не вказує, куди додатки передають особисті дані користувачів. Але зазвичай цю інформацію передають маркетинговим агентствам, які використовують її для просування контекстної реклами.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Google Play Google Додатки
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