Додатки шпигували за користувачами iPhone: з'явилася реакція Apple

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Додатки шпигували за користувачами iPhone
Додатки шпигували за користувачами iPhone / unsplash.com

В компанії Apple оперативно відреагували на скандал щодо підгляданням додатків за користувачами iPhone без дозволу самих власників смартфонів. Як повідомили у компанії, вони вже почали блокувати ці застосунки.

Як пише видання ТechСrunch, Apple вже запропонувала розробникам видалити код (так звана технологія "відтворення сеансу"), що давав змогу записувати екран телефону. Якщо вони цього не зроблять, то додатки будуть видалені з App Store.

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Найвідоміші компанії зі списку:

  1. Abercrombie & Fitch
  2. Hotels.com
  3. Air Canada
  4. Hollister
  5. Expedia
  6. Singapore Airlines

Також в iPhone заявили, що захист конфіденційності користувачів є першочерговим завданням екосистеми Apple.

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Теги: Техно iPhone Apple Смартфони
Джерело: 24 Канал
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