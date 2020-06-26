Українці розробили застосунок для водіїв та пішоходів, що допоможе фіксувати порушення ПДР. Він отримав назву dashcamUA. Якщо порушника оштрафують, то користувач, який зафіксував це порушення, отримає 20% від суми штрафу.

Як кажуть розробники, їхній застосунок зможе забезпечити глобальний контроль за безпекою на дорогах.

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Як працює

Користувачеві (пішохід або власник транспорту) потрібно завантажити застосунок та зняти водіїв-порушників на відео. А після цього ролик потрібно надіслати в поліцію.

При цьому автору відео обіцяють повну анонімність, навіть правоохоронці не отримають імені користувача.

"Технологія дуже проста – мобільний постійно записує короткі 30-секундні відео в циклічному режимі. Після запису перших 30 секунд відео наступні 30 секунд записуються поверх попередніх", – пояснили творці додатку.

Якщо ви побачите порушення на записі – потрібно клікнути на ці останні 30 секунд і ролик буде перенесено в постійну пам'ять додатку dashcamUa.

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Розробники також наголосили, що маніпулювати роликом не вийде, бо сам застосунок має кілька ступенів захисту.

Де завантажити

Наразі застосунок dashcamUA доступний лише для користувачів Android. Та розробники вже працюють над версією для iOS.