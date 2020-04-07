24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Додаток Дія розсилатиме сповіщення про ситуацію з коронавірусом

-
Ілюстративне фото / Unsplash

Міністерство цифрової трансформації реалізувало в додатку Дія можливість стежити за ситуацією з коронавірусом. Крім моніторингу додаток також надаватиме іншу корисну інформацію.

Про нові функції Мінцифри повідомило у своєму Телеграм-каналі.

До теми: У додатку Дія почали з'являтися цифрові паспорти: деталі

Нові функції Дія

Відтерпер додаток отримає сервіс push-повідомлень, що надаватимуть актуальну інформацію про поточний стан справ із протидії коронавірусу.

Завдяки новій функції користувачі зможуть отримати оперативну, коротку та правдиву інформацію про:

  • рішення Уряду;
  • обмежувальні заходи та умови карантину;
  • практичні рекомендації: як убезпечити себе та своїх близьких від зараження та інше.

Раніше Михайло Федоров у коментарі 24 каналу розповідав про інші оновлення додатку Дія:

Що таке Дія?Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Мобільний додаток можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple.

В рамках цього проєкту вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. За допомогою додатку українці можуть, зокрема, здійснювати подорожі країною залізничним та повітряним транспортом, отримувати медичне обслуговування, здійснювати банківські операції тощо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус в Україні Міністерство цифрової трансформації Новини Техно Дія Техно Інтернет
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 11:10 Електромобілі Tesla стартуватимуть з місця ще швидше
Ґаджети 180
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 6 квітня: COVID-19 у Лаврі, Борис Джонсон в реанімації
Новини України 16646
сьогодні , 10:06 Благовіщення 2020: що не можна робити в це релігійне свято
Традиції 41779
сьогодні , 06:41 В Україні діють тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта
Новини України 18500
сьогодні , 10:16 AnTuTu показала свіжий рейтинг продуктивності смартфонів середнього цінового сегменту
Смартфони 350
сьогодні , 08:04 Xiaomi представила смарт-годинник Haylou Solar з рекордною автономністю
Ґаджети 484
сьогодні , 10:37 Коронавірус в Росії: понад 1000 нових випадків за добу
Лікування 163751
сьогодні , 09:06 Скільки насправді потрібно оперативної пам'яті для запуску Windows 10: неочікувані дані
Інтернет 865
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
6 квітня 14:02 10 років Xiaomi: історія успіху засновника компанії Лей Цзюня
Анастасія Можаровська
5 квітня 22:06 Девайси, що допоможуть стежити за здоров'ям під час пандемії COVID-19
Ірина Полицька
5 квітня 18:09 5 корисних функцій Viber, про які ви могли не знати
Ірина Полицька
4 квітня 22:00 Коронавірус розв'язав руки кіберзлочинцям: експерт розповів як захиститись
Ірина Полицька
4 квітня 14:06 Як новенький: правила догляду за ноутбуком і планшетом під час віддаленої роботи
Анастасія Можаровська

Новини
Більше новин
Залиште відгук