Додаток Дія розсилатиме сповіщення про ситуацію з коронавірусом

Міністерство цифрової трансформації реалізувало в додатку Дія можливість стежити за ситуацією з коронавірусом. Крім моніторингу додаток також надаватиме іншу корисну інформацію.

Про нові функції Мінцифри повідомило у своєму Телеграм-каналі.

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Нові функції Дія

Відтерпер додаток отримає сервіс push-повідомлень, що надаватимуть актуальну інформацію про поточний стан справ із протидії коронавірусу.

Завдяки новій функції користувачі зможуть отримати оперативну, коротку та правдиву інформацію про:

рішення Уряду;

обмежувальні заходи та умови карантину;

практичні рекомендації: як убезпечити себе та своїх близьких від зараження та інше.

Раніше Михайло Федоров у коментарі 24 каналу розповідав про інші оновлення додатку Дія:

Що таке Дія?Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Мобільний додаток можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple.



В рамках цього проєкту вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. За допомогою додатку українці можуть, зокрема, здійснювати подорожі країною залізничним та повітряним транспортом, отримувати медичне обслуговування, здійснювати банківські операції тощо.